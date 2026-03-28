Il cuore del quartiere Cep si è trasformato ieri pomeriggio in un palcoscenico di gioia e condivisione grazie all’evento Sim Sala Bim, svoltosi presso il salone parrocchiale della San Giovanni Apostolo. L’iniziativa, nata dall’intuizione della segreteria provinciale del Sim Carabinieri Palermo, ha saputo giocare con l’immaginario dei più piccoli fondendo l’acronimo del sindacato con la celebre formula magica del mondo dell’illusionismo. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di creare un’atmosfera incantata capace di unire il puro divertimento alla promozione dei valori civili, dimostrando come la vicinanza delle istituzioni al cittadino possa passare anche attraverso un momento di svago condiviso.

Il successo della manifestazione è stato il frutto di una solida sinergia che ha visto protagonisti, oltre al sindacato militare, l’Associazione San Giovanni Apostolo e l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Questa collaborazione si inserisce in un percorso più ampio tracciato dal protocollo siglato lo scorso ottobre con l’amministrazione comunale, un documento che punta a consolidare la presenza della realtà sindacale nel tessuto sociale cittadino attraverso percorsi di crescita collettiva.

L’animazione è stata affidata ai clown dell’associazione Sos Autismo, che hanno saputo coinvolgere i piccoli residenti in giochi e spettacoli, trasformando il pomeriggio in un’esperienza indimenticabile. Oltre ai sorrisi, il Sim Carabinieri ha voluto trasmettere un messaggio profondo alle famiglie presenti, ricordando che la legalità non deve essere percepita solo come un insieme di regole da rispettare, ma come un valore fondamentale basato sulla dignità umana, da coltivare quotidianamente per garantire un futuro sereno alle nuove generazioni.

L’ampia partecipazione registrata ha confermato l’importanza di tali interventi sul territorio, dove il bisogno di solidarietà e di punti di riferimento positivi è particolarmente sentito. Mettersi al servizio della comunità con umanità e spirito di iniziativa resta la missione principale dei rappresentanti del Sim Carabinieri, che attraverso questo evento hanno ulteriormente rafforzato il legame umano con il quartiere palermitano.