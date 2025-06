Ritorno in camera oscura

In mostra le fotografie in bianco e nero maturate nell’esperienza laboratoriale di stampa argentica “Ritorno in camera oscura” condotta dalla docente Mira Cantone.

Una entusiasmante iniziazione al prodigio alchemico che ha reso oggetto concreto gli scatti fotografici attraverso un rito scandito da un cerimoniale. Sotto gli occhi forzati alla visione nel rosso chiarore di quel ‘tempio’ semioscuro, la materia sensibile, trasportata con le proprie mani da un reagente all’altro, da una ‘pozione’ all’altra, ha rivelato, nello stupore, l’impronta impressa dalla luce trasmutando l’immagine latente in immagine compiuta a tutti visibile. Un’esperienza che ha palesato potenzialità materica della luce e ricchezza di questa antica tecnica, e creato una relazione più profonda con l’oggetto-fotografia in tutte le fasi esperito in tempi dilatati. La foto che così emerge come realtà contiene in sé l’intero rito e il celebrante. (Eletta Massimino)

Autori: Adriana Melarosa, Angelo Conti, Antonella Costa, Daniela Scamporrino, Eletta Massimino, Ferdinando Portuese, Giuseppe Amenta, Giuseppe Falcone, Lorenzo D’Agata, Patrizia Ferlito, Stefano Pannucci.







L’inaugurazione sarà il 13 giugno 2025 alle ore 20.30 e la mostra sarà visitabile fino al 25 luglio 2025 (tutti i venerdì dalle 20.00 alle 22.30 e su appuntamento)

Luogo: Gruppo Fotografico Le Gru, Corso Vittorio Emanuele III, 214, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 20:30

Artista: Soci del Gruppo Fotografico Le Gru

Prezzo: 0.00

Link: https://www.fotoclublegru.it/news-eventi-aggiornamenti/mostra-del-mese/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.