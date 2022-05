Realtà in forte espansione

La multinazionale italiana Tecno System prende il controllo di Seli-Kab, azienda che si occupa di servizi di produzione elettronica con sede a Carini, in provincia di Palermo. Una azienda storica del panorama industriale palermitano nata nel 1974 grazie a una installazione della Sit-Siemens. Secondo la Tecno System, la Seli-Kab oggi è “uno dei principali poli italiani per l’ingegnerizzazione e la produzione di apparati e sistemi elettronici”.

È una realtà in continua espansione, quella di Tecno System, che con questa importante acquisizione entra in modo massiccio nel settore automotive, con un fatturato aggregato che passa da 20 a più di 50 milioni di euro annui. Basata nel Canavese, a pochi chilometri da Torino, ma con filiali in tre diversi continenti, Tecno System è un’eccellenza nel campo della progettazione e produzione di schede e sistemi elettronici per i principali settori industriali: dal Railway all’Automotive, dall’Industrial all’IoT, fino a raggiungere, con quest’acquisizione, anche il mercato del bianco. La sede italiana di Tecno System, nonché headquarter e primo stabilimento produttivo, è progettata per soddisfare le esigenze dell’Electronic Manufacturing con una superfice coperta di 3000 metri quadri.

Seli-Kab, con i suoi 140 dipendenti, è una realtà ben stabilita all’interno del mondo dell’electronics manufacturing services. E’ uno dei punto di riferimento per la produzione Made in Italy di schede e sistemi elettronici. “In un periodo di post-pandemia e di crisi delle componenti elettroniche – commenta Tiziano Ianni, fondatore e presidente del gruppo Tecno System – abbiamo deciso di cogliere questa sfida e di investire sull’Italia e sulle sue eccellenze. Con quest’acquisizione arriviamo a ben 430 dipendenti, una cifra importante per un’azienda che, negli anni, non ha mai smesso di crescere e di coltivare talenti al suo interno”. Con la nuova acquisizione della Seli-Kab, Tecno System è destinato a diventare uno dei maggiori riferimenti nel settore.