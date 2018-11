il 21 novembre al policlinico

In occasione della Giornata Europea della Musicoterapia, che è stata indetta il 15 novembre 2014 dalla Confederazione Europea delle Associazioni professionali di Musicoterapia, il 21 novembre a Palermo si svolgerà il convegno dal titolo “La sintonizzazione effettiva sonora: strumento clinico – relazionale”, presso l’Aula Accademica delle Scienze Mediche del Policlinico “P. Giaccone”. Ogni anno, in occasione del MT-DAY, è proposto un differente tema e, dal 8 al 22 novembre, si svolgono in tutta Europa eventi inerenti la divulgazione della Musicoterapia promossi da professionisti.

L’associazione AIM (Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia) ha aderito promuovendo iniziative organizzate sull’intero territorio nazionale, con proposte formative gratuite, a cura dei soci, rivolte alla cittadinanza. Obiettivo principale del convegno è quello di diffondere i benefici della musicoterapia, non solo in ambito clinico ma anche riabilitativo. I lavori si svolgeranno in due parti della giornata, coinvolgendo anche le istituzioni regionali: saranno infatti presenti l’assessore alla Sanità della Regione siciliana, il Dirigente generale alla Salute, il direttore generale e Sanitario del Policlinico, nonché testimonianze da parte di professori universitari, psicoterapeuti e primari ospedalieri. Alle ore 9:00 è prevista la registrazione dei partecipanti, mentre i lavori proseguiranno nella restante parte della giornata. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e sono previsti crediti formativi per i soci AIM. L’ingresso all’evento è libero.