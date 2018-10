il 19 ottobre a palermo

Venerdì 19 ottobre, a partire dalle 18.30 presso il Dormitorio Comunale “A casa di Aldo” (in via Messina Marine, 15), si svolgerà la manifestazione “La notte dei senza dimora”, una serata organizzata dal Comune di Palermo e con l’Opera Don Calabria che gestisce la struttura, in collaborazione con la Caritas e numerose associazioni impegnate nel sociale per ricordare, in un momento di aggregazione conviviale, le persone senza dimora che non ci sono più.

A partire dalle 19.30 sarà offerta una cena in condivisione e, infine, a conclusione della giornata la proiezione di un film e attività di animazione.