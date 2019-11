Intervento tra Tommaso Natale e Capaci

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, da mezzanotte all’una del mattino, l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Tommaso Natale e Capaci.

Il provvedimento si rende necessario per consentire al gestore della rete elettrica di procedere alla demolizione di due tralicci e della relativa linea di conduttori in attraversamento in corrispondenza del km 3,000 dell’autostrada.

