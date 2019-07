I lavori partiranno a breve

Si è chiusa ieri la procedura per affidare i lavori di demolizione del casello di Cassibile, nel siracusano, lungo l’autostrada Siracusa-Gela come preannunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. “Lo avevamo detto e così è stato fatto – fa sapere l’assessore in una nota -. Ieri il Cas, rispettando i tempi prestabiliti, ha recepito le offerte e assegnato l’appalto. Procediamo a passo spedito – dichiara l’assessore Falcone – negli interventi che devono restituire dignità all’autostrada Siracusa-Gela”.

Come rende noto il Cas, ad aggiudicarsi l’opera – dal valore complessivo di circa 290mila euro – la società Edilcentro grazie a un’offerta con un ribasso del 24,69 per cento. “L’intervento – prosegue l’esponente del Governo Musumeci – consisterà nello smontaggio delle opere d’arte, nella ricucitura della pavimentazione del casello, nella riqualificazione dell’asfalto antistante e retrostante la barriera. Prevista inoltra la ricollocazione dei guard rail. Nelle prossime settimane, come promesso, abbatteremo il pericoloso e inutile casello di Cassibile, recependo così le istanze provenienti dal territorio e dagli automobilisti. Troppi gli incidenti finora registrati – conclude Falcone – a causa di una barriera costruita male e priva di qualsiasi funzionalità”.