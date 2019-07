“Lunedì prossimo il Consorzio per le autostrade siciliane assegnerà i lavori per la demolizione del casello di Cassibile. Il Governo Musumeci rimuoverà a breve una vergogna che è fonte di costante rischio per gli utenti della Siracusa-Gela“. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dando seguito all’impegno preso lo scorso maggio e ribadito in occasione della consegna della bretella Noto-Pachino.

“Avevamo detto – sottolinea l’esponente del Governo Musumeci – che avremmo buttato giù un casello allo stato inutile ma soprattutto pericoloso per gli automobilisti e così sarà. Ieri, dopo una riunione durata tre ore con il presidente Francesco Restuccia, la vicepresidente Chiara Sterrantino e i funzionari di vertice del Cas – aggiunge Falcone – abbiamo fissato per il prossimo 22 luglio la chiusura della gara d’appalto per i lavori, a cui sono state invitate quindici imprese del settore, dal valore complessivo di circa 290mila euro. Solo quando l’autostrada sarà completata – conclude l’assessore alle Infrastrutture – la barriera di Cassibile verrà ricostruita rispettando i più moderni criteri di sicurezza ed efficienza”.

Il pericoloso casello di Cassibile compare quasi all’improvviso a chi percorre della strada e si staglia quasi come un muro. E’ stato teatro di numerosi incidenti alcuni dei quali anche molto gravi fra cui l’incidente della scorta dell’allora presidente Crocetta che mandò in ospedale con ferite gravi due componenti della sua scorta