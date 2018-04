Nell'incidente morte fratello e sorella

Tre morti è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 12, tra Cassibile e Floridia, nel siracusano. Una di loro è incita. La quarta si trova in gravissime condizioni al’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’auto con a bordo i quattro giovani si è ribaltata finendo in una scarpata. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Le vittime sono Peppe Marino 24 anni, la moglie Chiara Carrubba, 20 anni, in stato di gravidanza, e Giovanni Violano, 33 anni e la sorella di Beppe Marino, è stata sbalzata in strada ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Tutte le vittime erano di Floridia. I quattro, due coppie, viaggiavano a bordo di Ford Focus. Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta ed è finita in una scarpata.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dall’auto.