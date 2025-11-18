Circe, la maga dell’inganno e dell’incanto, ci guarda da secoli attraverso gli occhi degli altri. Ma cosa accade quando, finalmente, è lei a raccontarsi? Si chiama La parola a Circe, lo spettacolo ideato e diretto da Adriana Rigano che è un viaggio in quella zona luminosa e ambigua dove il mito non è più favola antica, ma specchio del presente, in scena tra le attività collaterali alla stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo, il 22 novembre, alle 21, al Teatro Fontarò (largo Lituania 10).





Sul palco, le voci di Elena Pistillo, Silvia Di Giovanna e Fabiola Arculeo, accompagnate dal pianoforte di Cinzia Guarino, danno forma a questo ritratto nuovo e sorprendente di una Circe che ama, che ferisce e si lascia ferire, che osserva l’uomo con ironia tagliente e malinconica lucidità. La voce di Odisseo sarà quella di Francesco G.A. Raffaele. Con le musiche originali di Paolo Rigano.





Nello spettacolo La parola a Circe è la semidea che parla, attraverso brani e liriche. Le sue parole sono di passione e vendetta, di una donna maga che ripone nei suoi filtri e veleni la sua potenza dominatrice, altre sono parole romantiche di donna perdutamente innamorata, che si sarebbe fatta dominare da Odisseo e sarebbe stata disposta a dargli tutto, se lui avesse ricambiato il suo amore e fosse rimasto con lei sull’isola. Altre, sono parole fredde e lacerate di una donna delusa dal genere maschile, che spinge gli uomini mediocri e vili a rivelarsi nella loro reale forma di bestie. Sicura di sé, della sua intelligenza aspetta l’uomo ideale che la completi, certa di non volersi accontentare di aver accanto un uomo che non stima e che, soprattutto, non la rispetti. La coppa, avvelenata o no, è solo il modo per avvicinare l’uomo e tentare di scoprirne la vera essenza, di Odisseo e dell’uomo in generale.

Luogo: Teatro Fontarò

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Adriana Rigano

Prezzo: 0.00

