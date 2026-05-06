A Palermo le inaugurazioni vengono celebrate quasi come miracoli. Non importa quanto tempo sia passato, quanti ritardi si siano accumulati o quante promesse siano evaporate lungo la strada: quando qualcosa finalmente apre, la città tira un sospiro di sollievo e prova a convincersi che sia comunque una vittoria. È successo anche con la nuova piscina del Conca d’Oro, inaugurata dentro uno dei progetti urbanistici più discussi degli ultimi vent’anni.

Per capire davvero questa storia bisogna tornare indietro.

Quando Maurizio Zamparini immaginò il Conca d’Oro, non si parlava soltanto di un centro commerciale. Il progetto veniva raccontato come una grande operazione di trasformazione urbana per un pezzo delicatissimo della città, tra lo Zen e la periferia nord di Palermo. Un’opera che avrebbe dovuto portare lavoro, servizi, sport, aggregazione e persino strutture sociali dedicate ai bambini più fragili del quartiere. Nel corso degli anni però il progetto cambiò pelle più volte. Arrivarono varianti urbanistiche, polemiche, accuse politiche, discussioni infinite sull’impatto della struttura e sui favori concessi per completarla. Palermo, del resto, ha sempre avuto un rapporto ambiguo con il cemento: prima ostacola tutto, poi modifica tutto, infine si abitua a tutto.

Di quella lunga narrazione iniziale molte cose si sono perse.

Il centro per i bambini bisognosi annunciato ai tempi del progetto non è mai diventato realtà. La piscina invece sì. Ed è quasi simbolico che proprio una piscina finisca oggi per rappresentare una risposta concreta a un bisogno lasciato scoperto dal pubblico.

Perché il punto centrale è questo: Palermo non inaugura una nuova piscina. Palermo inaugura un’alternativa alla propria incapacità di gestire gli impianti sportivi pubblici.

La piscina comunale è chiusa da anni.

Doveva riaprire più volte, poi sono arrivati i lavori, i ritardi, le promesse politiche, gli annunci puntualmente smentiti dalla realtà. E mentre il Comune continua a parlare di riqualificazioni future, la città resta senza uno dei suoi impianti sportivi fondamentali. Così la piscina del Conca d’Oro diventa inevitabilmente qualcosa di più di una semplice apertura commerciale: diventa la fotografia di una città dove il privato corre e il pubblico rincorre sempre.

Ma la crisi degli impianti sportivi a Palermo è molto più profonda e racconta perfettamente il modo in cui questa città consuma se stessa.

Il Palazzetto dello Sport è chiuso da decenni, trasformandosi in un monumento all’abbandono nel cuore urbano. Il Diamante del baseball, che avrebbe potuto ospitare eventi e attività sportive importanti, è stato lasciato marcire. Il Velodromo, costruito per uno sport specifico, è diventato nel tempo il rifugio precario di una squadra di Serie D, quasi una metafora dell’adattamento permanente al degrado. Lo stadio Renzo Barbera cade a pezzi tra infiltrazioni, manutenzioni rinviate e polemiche continue sulla possibilità di venderlo o affidarlo ai privati.

Eppure il comune continua a voler mantenere tutto sotto il proprio controllo.

Una sorta di ossessione palermitana per la proprietà pubblica, anche quando mancano soldi, progettualità e capacità gestionale. Si preferisce lasciare marcire una struttura piuttosto che immaginare davvero una gestione moderna, autonoma, efficiente. Perché ogni impianto sportivo non è soltanto un luogo da amministrare: è un simbolo politico, uno spazio di consenso, un pezzo di potere da conservare.

A Palermo persino le rovine vengono difese per motivi elettorali.

La verità è che questa città ha sviluppato una forma cronica di paura verso qualsiasi trasformazione concreta. Privatizzare, affidare, cedere, collaborare: ogni parola viene vissuta come una minaccia ideologica o come l’anticamera di qualche scandalo. Così si resta immobili. E nell’immobilismo tutto lentamente si deteriora.

Intanto le nuove generazioni crescono in quartieri dove lo sport spesso non esiste come opportunità quotidiana. Lo Zen continua a essere raccontato quasi esclusivamente attraverso criminalità, degrado e marginalità sociale, mentre ogni tanto qualche opera viene presentata come l’evento capace di cambiare tutto. Ma Palermo ha una lunga tradizione di inaugurazioni caricate di significati salvifici che poi si scontrano con la realtà. Una piscina da sola non cambia un quartiere. Non cambia la dispersione scolastica, non cambia l’assenza di servizi, non cambia il vuoto sociale che per anni le istituzioni hanno lasciato crescere.

Eppure dentro questa contraddizione c’è anche qualcosa di profondamente palermitano.

Perché probabilmente questa estate qualche ragazzo dello Zen arriverà davvero davanti alla nuova piscina con la bici elettrica, magari senza sapere nulla delle varianti urbanistiche, delle polemiche politiche o delle promesse mancate di vent’anni fa. Vedrà soltanto dell’acqua azzurra, un impianto nuovo, uno spazio vivo. E forse entrerà.

Ed è proprio lì che Palermo mostra tutta la propria ambiguità: una città capace di sprecare occasioni enormi ma anche di sopravvivere continuamente ai propri fallimenti. Una città dove ogni opera pubblica sembra incompleta, ritardata, mutilata, eppure riesce sempre a produrre piccoli frammenti di normalità che altrove sarebbero scontati.

Il problema è che a Palermo lo straordinario è diventato normale e il normale viene vissuto come straordinario. Aprire una piscina non dovrebbe sembrare un evento storico. Tenere aperti e funzionanti gli impianti sportivi di una città dovrebbe essere amministrazione ordinaria. Qui invece ogni riapertura assume il tono della redenzione collettiva, perché nel frattempo ci siamo abituati al vuoto.

E forse il vero dramma non è nemmeno il degrado delle strutture.

È l’abitudine al degrado. È l’idea che tutto debba inevitabilmente funzionare male, lentamente o a metà. Palermo non è una città senza risorse. È una città senza continuità, senza visione lunga, senza il coraggio politico di scegliere davvero cosa vuole diventare.

Così la piscina del Conca d’Oro finisce per essere molto più di una piscina. È l’ennesimo pezzo di una città sospesa tra occasioni perse e sopravvivenza quotidiana. Una città che continua a inaugurare soluzioni temporanee mentre i problemi strutturali restano sempre lì, immobili, come cemento mai finito.