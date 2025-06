GNC Press di Gianni Nicola Caracoglia Tutti i blog

Per i venerdì rock di Zō Centro Culturale Contemporanee di Catania, il 13 giugno, alle 21, sul palco del centro culturale catanese arrivano gli etnei Alcàntara, band alternative, tra space rock e progressive, formata da Sergio Manfredi Sallicano (voce e testi), Francesco Venti (chitarra solista), Vittorio Distefano (chitarra acustica e slide), Salvo Di Mauro (chitarra ritmica), Danilo Montagnino (basso) e Saro Figura (batteria). Dopo l’album d’esordio “Solitaire” del 2019 — apprezzato nella scena underground europea per le sue atmosfere tra space ballad e blues psichedelico — la band torna con “Tamam Shud”, uscito lo scorso 6 giugno. Il nuovo lavoro, cantato in italiano e inglese, amplia il percorso sonoro del gruppo con elementi più marcati del rock progressivo.

Gli Alcàntara

E se il primo album “Solitaire” è un album classico istantaneo che cattura le vibrazioni dei Pink Floyd in più di 45 minuti di ballate spaziali e di blues cupo, “Tamam Shud”, il nuovo disco, seducente e misterioso come il suo titolo, che in persiano significa “è finita”, è cantato in inglese e italiano, conferendogli un’intensa freschezza vocale e una più ampia gamma di significati, sulla scia della scena progressive italiana degli anni Sessanta e Settanta. Dinamiche più corpose e progressive si aggiungono alle ballate spaziali che hanno contraddistinto l’album precedente.

Biglietti: ⁠€ 10, prevendite on line su https://dice.fm/event/ry5p6r-alcantara-presentazione-del-nuovo-album-tamam-shud-13th-jun-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Alcàantara

Prezzo: 10.00

Info:

