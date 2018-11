Avviata campagna comunicazione

“Borgo Molara si differenzia” questo il filo conduttore della campagna di comunicazione e informazione “porta a porta” che è partita nella borgata di Borgo Molara, a cura della SRR Palermo Area Metropolitana per informare tutti i cittadini, oltre 7.000 abitanti, dell’avvio dal prossimo 20 novembre, del servizio di Raccolta differenziata di prossimità con l’ausilio di una isola mobile .

Un servizio con una postazione su un mezzo di raccolta che staziona in punti ben precisi dove i cittadini si dovranno recare per il conferimento delle varie frazioni di rifiuto secondo un calendario di raccolta differenziata preciso .

“La piazza scelta direttamente dai cittadini durante alcuni incontri propedeutici portati avanti di concerto con la quarta circoscrizione – spiega l’Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata è piazza Molara . Diversamente dal tradizionale servizio RD porta a porta eseguito nel centro di città abbiamo individuato – per il quartiere, vista la caratteristica morfologica della zona, un sistema di conferimento per i cittadini alternativo al cassonetto. È di fondamentale importanza per la città che si contribuisca con tutti i mezzi possibili all’aumento della raccolta differenziata, unico percorso virtuoso a difesa dell’ambiente e della sua salvaguardia. Il primo passo per raggiungere l’obiettivo, è anche il mio sogno – ammette Norata – quello di liberare la città dai cassonetti, ricettacoli di rifiuti impropri che diventano spesso discariche a cielo aperto”.

“Generalmente – spiega il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada– il servizio di svuotamento da cassonetto è stato sempre difficoltoso e sempre effettuato con mezzi piccoli viste le strade strette e la ridotta viabilità. Finalmente Borgo Molara risolve l’annoso problema dei cassonetti. Non appena il presidente della Rap ha proposto questo nuovo sistema l’intero Consiglio di circoscrizione ha subito accolto la sfida provvedendo anche ad informare le associazioni, i commercianti, la scuola , la parrocchia ricadenti nell’area invitandoli ad una assemblea pubblica anche per l’individuazione del sito dove attivare la differenziata. Proprio i cittadini hanno chiesto con forza il cambio culturale con l’avvio della raccolta differenziata e potersi affrancare dalla presenza ingombrante dei rifiuti propri e di altri”.

“Grazie alla sinergia fra RAP e Circoscrizione, – dichiara il Sindaco Leoluca Orlando- si avvia un nuovo sistema di raccolta che è anche frutto del confronto e del coinvolgimento dei cittadini del quartiere. Un passo importante perché tutti capiscano che la raccolta differenziata è un servizio “per” i cittadini e da fare “con” i cittadini per il bene di tutta la comunità”.

Ogni mattina, dal Lunedì al Sabato, dalle 6,30 alle 10,00, i residenti potranno conferire i rifiuti differenziati al punto di raccolta che troveranno posizionato in Piazza Molara, in prossimità della Chiesa, secondo un calendario settimanale prestabilito e cioè :

Per l’umido/ organico ( scarti alimentari e simili)si potrà conferire esclusivamente il Lunedì, Giovedì e Sabato utilizzando appositi sacchetti biocompostabili.

Per il vetro il giorno previsto è il Martedì attraverso l’utilizzo di borse in tela o secchielli riutilizzabili.

Per il multimateriale( Plastica –Acciaio e Alluminio) le utenze dovranno conferire esclusivamente il mercoledì utilizzando sacchi semitrasparenti per consentire il controllo del contenuto.

Per il cartone, carta e cartoncino le utenze lo dovranno conferire esclusivamente il venerdì. Il cartone deve essere ben piegato e impilato, mentre per la carta e il cartoncino possono utilizzare sacchi in carta.

Invece il conferimento del residuo non riciclabile (tutto quanto non contiene frazione riciclabile RD) dove si potrà utilizzare un qualsiasi sacchetto, il calendario prevede il conferimento esclusivamente il Martedì e Venerdì.

In alternativa alla postazione mobile presente nella piazza, sempre secondo identico calendario di raccolta differenziata, i cittadini possono usufruire di un’altro ecopunto presente in via Paruta, dove giornalmente stazionerà un autocompattatore assistito da un operatore.

Le vie dove saranno rimossi i cassonetti sono: via Aquino, via Aquino Molara, via Molara, via Dirillo, Fondo Patellaro, RSA Molara, via Saitta Longhi, via Sambucia, via Ponticello angolo via Palmerino.

Tali attività su questo nuovo servizio di RD sono state stabilite durante il tavolo tecnico istituito da Rap assieme all’amministrazione comunale, con la Palermo SRR, Conai, vigili Urbani e saranno regolamentate da apposita ordinanza sindacale. Da oggi per l’intera settimana oltre alle dieci unità lavorative messe in campo dalla SRR, Area Metropolitana, Presidente Natale Tubiolo, la Rap ha previsto da Lunedì con proprio personale della comunicazione un punto info in piazza Molara dalle ore 9.00 alle ore 13.30.