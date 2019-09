La Polizia di Stato ha arrestato due palermitani Vittorio La Barbera, 21 anni e Antonino Leto, 23 anni, accusati di avere rapinato il Bingo di via Messina Marine a Palermo.

Il gip ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Un dipendente, cassiere della sala scommesse di 36 anni M.N. accusato di favoreggiamento è finito ai domiciliari.

La Barbera e Leto il 28 gennaio scorso sono entrati nel locale e hanno portato via 3 mila euro. L’impiegato, unico testimone oculare non aveva fornito nessun dettaglio utile per risalire agli autori dei colpi.

Le indagini degli agenti del commissariato Brancaccio hanno accertato che il cassiere conoscesse i due presunti rapinatori che sono stati riconosciuti sui profili Facebook. In alcune foto indossavano gli stessi vestiti utilizzati durante il colpo.