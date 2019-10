L'80% degli studenti degli ITS trova lavoro

La Regione stanzia oltre 3 milioni di euro per la realizzazione dei nuovi percorsi formativi delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.). E’ l’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale che attua la sua scommessa per potenziare l’occupabilità dei giovani, questa volta attraverso gli I.T.S.

Secondo i dati dell’Agenzia INDIRE, circa l’80% dei ragazzi che hanno frequentato un Istituto I.T.S. siciliano nell’ultimo anno ha trovato occupazione al termine del percorso formativo. Un dato rilevante e confermato anche dall’ultimo rapporto Ocse, secondo il quale il tasso di occupazione per chi sceglie gli Istituti tecnici superiori è dell’82%, a conferma dell’elevato gradimento del mercato verso questi tecnici specializzati. La specifica e avanzata formazione tecnologica, garantita dagli I.T.S., favorisce l’assorbimento occupazionale nei settori aziendali ad elevata innovazione e viene in contro all’esigenza di miglioramento produttivo delle aziende.

“La Regione Siciliana ha ritenuto di investire sugli I.T.S. – spiega l’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla – poiché servono competenze tecniche per far fronte alla sfida imposta dai mercati. E’ quindi necessario rafforzare il sistema di istruzione terziaria non universitaria, soprattutto per gli studenti provenienti dagli istituti tecnici e professionali, al fine di promuovere l’acquisizione di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, in linea con i fabbisogni delle imprese e per favorire i processi di innovazione e sviluppo del territorio regionale”.

Attraverso le Fondazioni I.T.S. viene favorito uno stretto tra territorio e formazione, tra opportunità occupazionali e acquisizione di competenze, ampliando e innovando il ventaglio percorsi formativi da proporre agli studenti giovani e adulti. L’Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) consente di realizzare percorsi biennali per il conseguimento di un Diploma di Tecnico Superiore – collocati nel V livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) da avviare nell’annualità 2019/20.

Le proposte degli I.T.S. sono rivolte a giovani e adulti, residenti o domicilianti in Sicilia, occupati o disoccupati, attraverso un sistema che mette in rete istituzioni scolastiche e formative, imprese, Università, centri di ricerca ed enti locali. Obiettivo della Regione è rafforzare le relazioni tra sistema produttivo e sistema educativo di istruzione e formazione tecnico superiore di terzo livello nella Regione Siciliana; promuovere le specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in rete tra loro e con le imprese, sia su base territoriale che su base nazionale.

Altro obiettivo è quello di riuscire ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile e rinnovabile, con particolare riferimento alle strategie per la green economy e la blue economy; rafforzare le competenze tecniche dei giovani per favorire la competitività del tessuto produttivo dell’isola, per la formazione di figure professionali coerenti con le esigenze proposte dall’azione nazionale “Industria 4.0”.