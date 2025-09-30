Appuntamento domenica 5 ottobre a Piazza Verdi

Un’intera giornata dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla salute pubblica. Domenica 5 ottobre 2025, dalle 9:00 alle 14:00, Piazza Verdi ospiterà l’iniziativa “La Salute Scende in Piazza”, una manifestazione pensata per portare i temi della salute pubblica fuori dagli ospedali e tra la gente.

Una giornata di prevenzione aperta a tutti

Nel corso dell’evento sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti, come la misurazione di glicemia e pressione arteriosa, e partecipare ad attività informative rivolte a persone di ogni fascia d’età.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, dell’informazione sanitaria e dell’accesso alle cure, anche attraverso momenti di confronto diretto con operatori e specialisti.

A promuovere l’iniziativa è un gruppo di studenti di Medicina e Chirurgia, supportati dalla SCOPH (Standing Committee on Public Health) e dalla Commissione Locale 24/25. L’evento è realizzato in collaborazione con numerose realtà del territorio: Rotaract, ADMO, Croce Rossa Italiana, LILT Palermo, Kids Kicking Cancer, Arcigay Palermo, Centro Amazzone e CRT Sicilia.

Studenti in prima linea accanto ai cittadini

L’iniziativa coinvolgerà anche gli studenti del corso di laurea in Medicina, compresi quelli del “semestre filtro”, che avranno l’occasione di partecipare attivamente alle attività della giornata.

Come sottolineano gli organizzatori, “la giornata sarà organizzata in maniera da dare spazio a varie tematiche di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione nei confronti della popolazione generale e di tutte le fasce di età”.

Un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione e per rafforzare il legame tra chi studia medicina e la comunità che un giorno sarà chiamato a curare.