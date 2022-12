La centralità del Mediterraneo, la centralità dell’Italia e centralità della Sicilia. A Palermo, presso il Cruise Terminal, la quarta edizione di “Noi, il Mediterraneo” con i ministri Lollobrigida e Musumeci e il viceministro Rixi. Questi i temi dell’importante vertice che mette al centro anche il terremoto che si è abbattuto sugli equilibri geopolitici, ma anche sulla struttura economica della globalizzazione, che ha aperto un’eccezionale opportunità di ruolo a un’area geografica che racchiude nel suo DNA la capacità di essere un polo di dialogo, di commerci e d’innovazione.

Le opportunità per la Sicilia al centro

Proprio per accendere i riflettori su queste opportunità, l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha scelto di chiamare al tavolo di confronto alcuni tra i più noti testimonial in grado di evidenziare da differenti punti di vista e in differenti filiere questa – quasi – riconquistata realtà. Appuntamento il 21 dicembre prossimo a partire dalle 9.30.

Tra gli ospiti Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci

Moderati dai giornalisti Nicola Porro e Luca Telese, con il presidente Pasqualino Monti interverranno i ministri Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci, il vice ministro Edoardo Rixi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il comandante Raffaele Macauda. E ancora: Cristina Busi Ferruzzi, Matteo Catani, Simone Demarchi, Eugenio Grimaldi, Edward Luttwak, Paolo Mieli e Massimo Ponzellini.

A Palermo il congresso Coppem

Intanto oggi rappresentanti istituzionali di 18 paesi euro-mediterranei, il segretario dell’Arab Town Organization, Ahmad Al Subih e l’ambasciatrice della Lega Araba Enas Mekkawy saranno a Palermo il 16 dicembre al Congresso organizzato dal COPPEM su “Poteri locali e regionali: strategie per rafforzare la cooperazione euromediterranea nel contesto degli attuali cambiamenti epocali”. I lavori che si svolgeranno venerdì 16 dicembre, nella sala intitolata a Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana, dalle 9 alle 17, saranno aperti da Adly Hussein e Francesco Sammaritano, rispettivamente presidente e segretario generale del COPPEM, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e del presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno.