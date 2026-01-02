Il nuovo anno si apre nel segno della musica più libera e imprevedibile. Venerdì 2 gennaio alle ore 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) apre il suo 2026 di concerti con il primo live dell’anno, a ingresso gratuito, affidato a una delle realtà più magnetiche della scena cittadina: La Scoteca.

Definirla una band è riduttivo. La Scoteca è un’esperienza, un laboratorio sonoro che prende forma direttamente sul palco, dove nulla è scritto e tutto può accadere. “Improvvisazione e mentalismo” non è solo una dichiarazione d’intenti, ma il cuore pulsante del progetto: sguardi, cenni, intuizioni e sensazioni guidano la musica, che nasce e si trasforma in tempo reale davanti al pubblico.

Il collettivo è composto da musicisti provenienti da diversi progetti della scena palermitana – Smuggler Brothers, Utveggi, Mezz Gacano, Sicurella, Barigazzi, solo per citarne alcuni – uniti dal desiderio di sperimentare senza confini. Il risultato è un flusso sonoro che attraversa funk, jazz, prog, soul, afro-beat e disco, mescolando groove potenti e momenti di pura esplorazione. Può essere tutto questo. Ma può anche essere altro. Perché ogni concerto è diverso dal precedente.

Sul palco del PunkFunk Sidekick saliranno:

Giovanni Di Martino – tastiere e synth

– tastiere e synth Giorgio Boví – batteria

– batteria Luca La Russa – basso

– basso Federico Mordino – percussioni.

Una formazione che fa del groove e dell’interplay la sua forza, capace di trascinare il pubblico in un viaggio ipnotico, fisico e mentale allo stesso tempo. Il PunkFunk sceglie così di aprire l’anno con un concerto che unisce energia, sperimentazione e libertà espressiva. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica suonata, vissuta e reinventata ogni sera.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Artista: La Scoteca

Prezzo: 0.00

