Ancora finanziamenti per l’edilizia scolastica: sono stati assegnati alla Regione Siciliana, con il decreto di finanziamento del MIUR (numero 392), 7 milioni di euro con i fondi ex Protezione Civile. Lo stanziamento servirà a finanziare quattro progetti di adeguamento strutturale per la sicurezza di edifici scolastici, già inseriti nel Piano dell’edilizia scolastica 2015-2017 e riferiti all’annualità 2017.

Nello specifico, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa andranno 2.400.000,00 per l’adeguamento sismico dell’Istituto Giovanni Verga di Modica, al Comune di Sant’Agata di Militello sono invece stati assegnati 1.500.00,00 per interventi destinati all’Istituto Comprensivo locale, al Comune di Raffadali vanno 3.064.933,00 per l’Istituto Comprensivo Garibaldi-Capuana e per la scuola dell’infanzia e primaria San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea sono stati stanziati 404.323,00, sempre per interventi di adeguamento sismico.

A darne comunicazione è l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale che continua a garantire la massima attenzione sul tema dell’edilizia scolastica.

“Continuiamo a monitorare la situazione – spiega l’assessore regionale Roberto Lagalla – lavorando per garantire risorse utili a rendere efficienti e soprattutto sicuri gli edifici scolastici siciliani. Dallo scorso anno ad oggi molti interventi sono stati già avviati ed alcuni di questi, già nelle prossime settimane, permetteranno agli studenti di iniziare il nuovo anno scolastico in aule più sicure”.