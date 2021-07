Un viaggio nel tempo e nella storia

La Sicilia è tra le mete turistiche italiane che rientra, a pieno titolo, tra le più scelte dai vacanzieri italiani e stranieri. Situata al centro del Mediterraneo, la Sicilia non soltanto è l’isola ma è anche la regione più grande d’Italia.

Questa destinazione è facilmente raggiungibile via mare, grazie ai numerosi collegamenti garantiti dalle compagnie di navigazione che offrono il servizio.

Come raggiungere la Sicilia?

Principalmente, le compagnie di navigazione effettuano partenze notturne in fasce d’orario che consentono al turista di non perdere neanche un giorno di relax sull’isola. Per poter raggiungere la Sicilia è possibile imbarcarsi da vari porti dislocati sull’intero territorio nazionale. Il tempo di percorrenza varia, a seconda dei professionisti a cui ci si affida, da un minino di dieci ore ad un massimo di 20 ore e trenta minuti.

A bordo dei traghetti Sicilia è possibile imbarcare anche veicoli. Naturalmente in fase di prenotazione del biglietto sarà necessario indicare, oltre al porto di partenza e di arrivo, al numero dei passeggeri ed i dati degli stessi, anche le informazioni relative al veicolo.

Trattandosi di una traversata in notturna, i passeggeri potranno scegliere tra differenti tipologie di sistemazione e di servizi. A tal proposito, vi è la possibilità di poter viaggiare all’interno di spaziose e confortevoli cabine con servizi privati, oppure optare per soluzioni più vantaggiose dal punto di vista economico come la poltrona reclinabile o il passaggio ponte. Indipendentemente dalla scelta, tutti i passeggeri potranno usufruire dei servizi messi a loro disposizione, come il piano bar, i ristoranti, l’area relax e la sala bambini.

Cosa sono i Pupi Siciliani?

Quando si pensa alla Sicilia, inconsciamente la mente riproduce le immagini dei celeberrimi Pupi Siciliani, ossia tipiche marionette armate protagoniste del teatro epico popolare siciliano dell’Ottocento.

A differenza delle marionette tipiche dell’immaginario collettivo, i pupi siciliani sono caratterizzati da aste metalliche, invece che da fili, che ne favoriscono e consentono il movimento sulla scena.

L’Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che si affermò nell’Italia meridionale fra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Correva l’anno 1975 quando la Fondazione del Museo Internazionale delle Marionette di Palermo sigillò questa antica arte e tradizione siciliana che, dal 2008, è riconosciuta dall’UNESCO come Capolavoro del Patrimonio Orale ed Immateriale dell’Umanità.

Sicilia: un viaggio nel tempo e nella storia

Sono ben note le spiagge ed i fondali delle acque che bagnano l’isola. In egual misura sono ben conosciute le possibilità di una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e della buona cucina.

La Sicilia, però, è un territorio che è stato per lunghi secoli il luogo in cui si sono incontrate e susseguite importati popolazioni del passato che hanno lasciato testimonianze del loro passaggio.

Quest’isola offre non soltanto la possibilità di visitarne le coste, ma anche l’entroterra e le città d’arte, tanto testimoni quanto custodi del patrimonio culturale ed architettonico dall’inestimabile valore.

La città di Palermo, si sviluppa ai piedi del Monte Pellegrino, nell’antichità era tra le più fiorenti e sviluppate dell’intero Mediterraneo. Ad oggi, è possibile passeggiare tra le vie del centro e lasciarsi sorprendere dalla bellezza di gioielli monumentali ed artistici lasciati in dono dagli Arabi, dai Normanni e dagli Spagnoli. Non molti anni fa, al centro di Palermo precisamente in via Porta di Castro, è stata rinvenuta la Stanza Blu all’interno di un palazzo settecentesco. Definita la camera delle meraviglie, è interamente dipinta di blu, presenta iscrizioni in arabo in oro e argento. Nonostante i ritrovamenti risalgono al 2003, ad oggi gli studiosi non sono concordi sul suo significato.

Insomma, la Sicilia è la meta che soddisfa tutte le esigenze di viaggio. Una vacanza tra storia, arte, cultura, siti UNESCO, tradizioni popolari ed enogastronomiche sono pezzi di un puzzle che compone la cartolina che ritrae ed immortala lo scorcio più affascinante dell’isola italiana.