“Martedì mattina in IV Commissione ho convocato una audizione aperta a tutti i colleghi, sul depotenziamento delle tratte aeree verso la Sicilia, a seguito del recesso unilaterale effettuato da Alitalia da Birgi”.

A comunicarlo in Aula la Presidente della IV Commissione, Giusi Savarino, che prosegue “Ho convocato Alitalia e altre compagnie aeree low cost e non low cost, i vertici degli aeroporti siciliani, e l’Assessore al ramo per cercare di capire come sia possibile non solo aumentare i costi dei biglietti ma anche addirittura tagliare le tratte per la Sicilia, proprio adesso che è partita la stagione estiva e che più del 30 % degli Italiani ha dichiarato di voler trascorrere le proprie vacanze sull’Isola. Come faranno ad arrivare? E’ inaccettabile trattare la nostra condizione di insularità come una condanna all’isolamento. Anche questa volta difenderemo le prerogative dei Siciliani, dandogli voce in questo parlamento, siamo isolani non isolati!”

La convocazione segue due polemiche forti scoppiate in questi ultimi giorni. La prima riguarda l’abbandono dell’aeroporto di Trapani Birgi da parte della compagnia di bandiera. La notizia era stata data dall’aeroporto.

“A pochi giorni dalla riapertura ufficiale dopo il lockdown dell’aeroporto di Trapani Birgi, la compagnia aerea Alitalia, attraverso una call conference con la dirigenza di Airgest, società di gestione dello scalo, ha improvvisamente e unilateralmente comunicato di cancellare da luglio le proprie rotte, quotidiane, da Trapani Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate, nonostante i biglietti già venduti. E, inoltre, Alitalia ad oggi non ha mai firmato il contratto con il comune di Marsala che le avrebbe garantito, in modo di rapido e diretto, oltre 600 mila euro grazie alla legge regionale 24/2016″ aveva fatto sapere il manager Ombra.

“Non siamo in grado di guadagnarci e allora andiamo via. Con queste poche parole ci hanno liquidati – denuncia il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. L’incontro con cui ci hanno annunciato il sostanziale abbandono è durato pochi minuti e si è svolto alla presenza di Andrea Benassi, revenue management di Alitalia e Gianluigi Lo Giudice, vice presidente Ground Operation”.

La seconda polemica era stata lanciata questa mattina dall’assessore Manlio Messina che da la colpa di tutto al decreto rilancio