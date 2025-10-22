Turismo in crescita e innovazione digitale per un modello di sviluppo sostenibile

Nel 2025 la Regione Siciliana si conferma tra le prime mete turistiche d’Europa, grazie alla qualità dell’offerta, alla reputazione internazionale e a un sistema di analisi basato sull’intelligenza artificiale.

Un 2025 da record per il turismo siciliano

La Sicilia consolida il suo ruolo di destinazione d’eccellenza nel panorama internazionale. Nel 2025 l’isola si posiziona seconda a livello europeo per attrattività turistica, dietro solo a Londra e davanti a Parigi e Roma, confermandosi tra le mete più amate e riconosciute a livello globale. Nel 2024 la Regione ha ottenuto l’Oscar del Turismo come migliore destinazione italiana, e quest’anno sono quattro le attrazioni siciliane premiate con il titolo “Best of the Best” da Tripadvisor, contro le tre del 2024. I numeri parlano chiaro: 22,4 milioni di presenze turistiche (+8,5%) e 7 milioni di arrivi (+5,4%) nel 2024, con una crescita distribuita lungo tutto l’anno. Nei primi otto mesi del 2025 i risultati sono ancora più significativi: +11,9% di presenze, +1,3% di arrivi e una durata media del soggiorno salita a 3,6 giorni (+10,5%), segno di una permanenza più lunga e di una maggiore capacità di spesa sul territorio.

Reputazione e accoglienza da primato

Con un destination reputation index di 84,5/100, la Sicilia è tra le destinazioni italiane più apprezzate. L’indice, in crescita costante negli ultimi tre anni (da 8,35 nel 2022 a quasi 8,5 nel 2025), misura la percezione complessiva della destinazione su base internazionale. I dati dell’Osservatorio Turistico Regionale evidenziano una soddisfazione particolarmente elevata tra i turisti americani, australiani e polacchi, seguiti da inglesi, italiani, francesi e tedeschi. L’ospitalità siciliana rimane un tratto distintivo: il Reputation Index dello staff alberghiero raggiunge 91,3/100, con risultati eccellenti in tutte le province.

Un patrimonio unico e un’offerta ricettiva di qualità

L’isola dispone di un patrimonio naturale e culturale ineguagliabile: 636 km di coste (pari al 22% del totale italiano), sette siti UNESCO, 87 aree protette, tra cui 1 parco nazionale e 4 parchi regionali e oltre 200 siti culturali, equivalenti a un terzo del patrimonio italiano. Sul fronte dell’ospitalità, la Sicilia vanta una rete ricettiva articolata e di alto livello, con 220.000 posti letto e un’elevata incidenza di strutture mid-up scale e luxury (3,5% di 5 stelle, contro una media nazionale del 2%). L’offerta copre tutte le fasce di prezzo, garantendo soluzioni accessibili per ogni tipologia di turista, dal segmento giovanile al luxury, passando per il business e il silver age.

Investimenti e sostegno alle imprese

La Regione Siciliana ha stanziato 135 milioni di euro a valere sui fondi Fsc 2021–2027 (delibera Cipess n. 41/2024) per sostenere gli investimenti delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere. L’avviso pubblico, in scadenza il 14 novembre 2025, prevede contributi a fondo perduto fino all’80% per interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture esistenti, riattivazione di immobili dismessi e creazione di nuove strutture ricettive. L’obiettivo è alzare il livello qualitativo dell’offerta turistica e promuovere un modello di crescita sostenibile, innovativa e digitalmente evoluta, in linea con i principi della transizione verde e con il piano nazionale “Turismo 4.0”.

Strategie 2026: destagionalizzare, innovare, attrarre

Le linee d’azione del piano turismo 2026 delineano una strategia integrata per rafforzare la competitività della destinazione Sicilia nel medio periodo. La Regione punta a ridurre la concentrazione dei flussi nei mesi estivi, favorendo la distribuzione delle presenze lungo tutto l’anno. Nel 2024 l’indice di stagionalità è già migliorato (0,61 vs 0,64 nel 2023). L’obiettivo è consolidare la tendenza con campagne mirate, eventi culturali e sportivi e la valorizzazione del turismo esperienziale. E’ poi in programma un grande evento internazionale per valorizzare il cinema come motore di promozione territoriale, con un focus sulle produzioni girate in Sicilia. I casi di successo del Commissario Montalbano e di The White Lotus sono emblematici: grazie al “set-jetting”, l’interesse verso Taormina, Palermo e Noto è aumentato del 50%, con ricadute economiche rilevanti anche per le micro-destinazioni come Punta Secca. Infine la nuova legge regionale 6/2025 riforma la disciplina delle strutture turistico-ricettive, favorendo un’offerta diversificata e di qualità. La norma, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, punta a rafforzare la competitività del settore e ad elevare gli standard dei servizi.

Una Sicilia accogliente e connessa

Gli aeroporti di Palermo e Catania hanno movimentato 22,7 milioni di passeggeri (+10,6%) e 164.000 voli (+8,4%) nel 2024, con una crescita costante anche nel 2025. La quota di passeggeri provenienti dall’unione europea è salita al 33%, a conferma della forte attrattività internazionale. Con un clima mite, una rete logistica efficiente e una varietà di esperienze che spazia dal mare all’enogastronomia, dai borghi alla cultura, la Sicilia si conferma una delle destinazioni più desiderate d’Europa, tra le prime anche per il turismo wedding e luxury.

“La Sicilia è un laboratorio di innovazione turistica, capace di coniugare la valorizzazione dei territori ad un piano d’azione mirato alla destagionalizzazione e alla crescita qualitativa: stiamo costruendo un modello di turismo moderno, sostenibile e competitivo” — Elvira Amata, Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana.