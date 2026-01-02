Nelle sontuose sale di Villa Zito a Palermo dal 18 dicembre 2025 al 24 maggio 2026, dopo 25 anni, i gioielli siciliani del XVIII° e XIX° secolo si riprendono la scena per raccontare silenziose narrazioni antiche e moderne, con un lessico lieve e ricercato fatto di immagini e di mistero.

Sono oggetti che parlano di donne e di potenti, di porporati e di santi, creazioni che, arricchite da contaminazioni spagnole e francesi, emergono da teche e musei, dimentiche della loro funzione originaria per accedere a forma di Arte e ricerca.

Una mostra che contempla anche uno spazio per il collezionismo privato, che rispetta non solo la tradizione siciliana per l’alta oreficeria ma il senso della continuità e della completezza estetica ed antropologica.

Arte orafa contemporanea.

Giorno 5 gennaio preso la fondazione alle ore 17,30 sarà presentata la pubblicazione dell’intera collezione, un’opera redatta in tre lingue per essere rappresentata in contesti esteri.

Fino al 7 gennaio del nuovo anno sono esposti 22 preziosi gioielli che ho realizzato in un lungo arco temporale del ‘900, opere che hanno visto ingegno e talento di artigiani siciliani.

Creazioni orafe, espressione di ricerca e di composizione tra linguaggio materico e nuove identità, in cui la manualità trasferisce la materia da Natura a Cultura.

Un’ indagine ed un impegno motivati dalla ricerca dell’Armonia, con una trama progettuale che, guidata dalla fantasia, mi ha portato a conseguire il “bello” creando, graficamente, linee logiche da affidare alla maestria di artigiani specialisti, protagonisti indiscussi di questa collezione.

Nell’universo magico del fantastico ho ideato il “prototipo” di ogni gioiello, studiato nella forma e nel volume, in cui l’incastonatura delle gemme richiede precisione e perizia; ma è nel gioco della “tridimenzionalità” che incontriamo l’innovazione del settore orafo, nel gioiello che si indossa, che segue le linee del corpo e si intreccia su tre piani diversi, dando proiezione e luminosità alle pietre, catturandone la profondità ed evidenziandone il design.

La visione che ispira la mia filosofia progettuale prevede che la ricchezza delle componenti di base non debba essere fine a sé stessa, ma debba sposarsi con la grazia e con la bellezza femminile, in una infinita ricerca della perfezione.





Luogo: Villa Zito, Via della Libertà, 52

Tipo evento: Mostra

Ora: 17:30

Artista: Fiorella Friscia

