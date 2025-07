Alcune serate non si raccontano ma si ascoltano, proprio come un disco che gira sul piatto e sorprende con una traccia che non conosci, eppure senti già tua. La serata in programma venerdì 4 luglio al PunkFunk di Palermo, a partire dalle ore 20, ha tutte le premesse giuste per essere una di quelle. Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10, infatti, ospita il set “rigorosamente en vinylo” de La Società Discocratica, aka DJP.

DJP è l’alter ego di Stefano Bardi, un’anima della musica senza confini. Nato a Milano e cresciuto nella scena punk underground degli anni Novanta, ha sviluppato in parallelo un grande interesse per le sonorità più groovy del passato. Sin da bambino i dischi l’hanno appassionato, creando una cifra stilistica che include rap old school, 60’s soul funk, tanto jazz e anche musica elettronica, sperimentale, musica library, colonne sonore, italo disco, electro, afro, brasiliana, “italiana valida”. Una lista praticamente infinita, così come la sua ricerca, che non si ferma mai. Il risultato è un viaggio musicale senza frontiere, con una coerenza che sta tutta nel vinile, il medium più autentico, così come la sua selezione.





L’appuntamento in programma venerdì 4 luglio non ha bisogno di definizioni, non vuole chiudersi in compartimenti stagni. È un universo che si rifiuta di essere strutturato nelle etichette, ma che trova nel groove la sua unica, imprescindibile bussola. Al PunkFunk, dove ogni sera è una nuova scoperta tra vinili e storie da raccontare, la musica non è solo intrattenimento ma un’esperienza da vivere insieme, sorseggiando un cocktail, bevendo una birra o un calice della selezione di vini. Godendosi l’atmosfera.

L’ingresso è gratuito e il set de La Società Discocratica è un invito aperto a tutte e tutti: a chi ha voglia di ascoltare, a chi vuole scoprire o semplicemente di lasciarsi trasportare. A chi non sa ancora di essere in cerca del suo ritmo – e quindi non può perderne neanche uno!

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.