La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 10 maggio, alle 19, all’oratorio di Santa Cita, con il concerto “L’Art des Bassonistes”, dedicato al raffinato repertorio francese tra XVII e XVIII secolo, eseguito da un organico composto da quattro fagotti e un clavicembalo. Protagonista della serata sarà il fagottista Giorgio Mandolesi, primo fagotto in importanti orchestre italiane. Al suo fianco ci saranno Giovanni Graziadio, Alessandro Nasello, Maurizio Barigione (fagotti) e Cinzia Guarino al clavicembalo.





Il programma conduce il pubblico nel cuore della vita musicale della corte di Versailles, dove eleganza, danza e teatralità si intrecciano in uno stile unico e inconfondibile. Le musiche di Jacquet de la Guerre, Boismortier, Corrette, Couperin e altri autori restituiscono quell’atmosfera di splendore e grazia, tra arie, danze e concerti che animavano i salotti aristocratici e gli ambienti di corte.





Il fagottista Giorgio Mandolesi, musicista di rilievo internazionale: già primo fagotto in importanti orchestre italiane, collabora stabilmente con alcune tra le più prestigiose compagini europee, tra cui la Royal Concertgebouw Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, la Lucerne Festival Orchestra e i Bamberger Symphoniker. Attualmente è primo fagotto dell’Orchestre de Paris e docente presso istituzioni di eccellenza quali la ZHdK di Zurigo e il Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Parallelamente, è protagonista della scena della musica antica, collaborando con ensemble di riferimento internazionali come Il Giardino Armonico, Europa Galante e The English Concert.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Giorgio Mandolesi

Prezzo: 0.00

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