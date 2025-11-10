La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 16 novembre, alle 19, all’oratorio di Santa Cita con Paolo Rigano, chitarrista tra i fondatori dell’Arianna Art Ensemble e direttore artistico della stagione di MusicaMente, che presenterà il suo ultimo disco “La chitarra alla spagnola” (pubblicato da Da Vinci Classics) che vede al suo interno un viaggio sonoro tra le pagine di quattro grandi maestri della chitarra barocca: Gaspar Sanz, Santiago De Murcia, Francisco Guerau e Antonio De Santa Cruz.

Un repertorio ricco di colori e sfumature, suonato su una chitarra barocca costruita in Andalusia dal liutaio Julio Castaños Soler, che restituisce l’autenticità e la varietà timbrica di quell’epoca affascinante.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Paolo Rigano

Prezzo: 0.00

