La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo si chiude, sabato 14 dicembre, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita, in via Valverde, con Partenope Eterna, spettacolo che è un omaggio al repertorio del Seicento e del Settecento, ambientato in una Napoli popolata da ninfe, pastori e sirene. In scena la voce del soprano Jiayu Jin, insieme all’ensemble Talenti Vulcanici, quest’ultimo composto da Marcello Scandelli (violoncello), Juan José Francione (liuto e chitarra barocca), Federico Bagnasco (contrabbasso), Stefano Demicheli (clavicembalo e direzione). Partenope Eterna è anche il titolo del brano contemporaneo di Fabio Vacchi, composto su commissione della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, su testo originale di Giuseppe Montesano, che unisce la tradizione della scuola napoletana a una nuova e incisiva voce del nostro tempo. Il programma richiama al mito delle sirene, creature ammalianti, metà donne e metà animali che, secondo le antiche leggende popolavano il mare davanti a Sorrento e che, con il loro canto, trascinavano i naviganti verso la rovina. Dal racconto omerico di Ulisse che, avvertito da Circe, sfugge al loro richiamo facendosi legare all’albero maestro, nasce anche la leggenda di Partenope, il cui corpo, portato dalle correnti, approda nel golfo dove sorgerà la città di Napoli. Il percorso musicale attraversa poi cantate che animavano le riunioni feriali e festive della capitale vicereale: il tema napoletano declinato da Alessandro Scarlatti in paesaggi sonori di grande suggestione, le micro drammaturgie raffinate di Francesco Mancini, fino alle celebri sonate di Domenico Scarlatti, pensate per lo svago colto delle dimore aristocratiche e oggi restituiti in nuove trascrizioni. Completano il programma le pagine di Francesco Paolo Supriani, tra i maggiori violoncellisti del primo Settecento, figura cardine delle cappelle reali di Napoli e Barcellona.





Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Jiayu Jin e i Talenti Vulcanici

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.