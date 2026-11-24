La musica ha sempre avuto uno spazio di primo piano al Teatro Agricantus di Palermo che, ciclicamente, ospita i live di alcuni tra i più apprezzati cantautori e musicisti italiani. Il teatro diretto da Vito Meccio, in una settimana già ricca di appuntamenti, dà spazio anche alla musica: mercoledì 25 novembre, alle ore 21, sul palco di via XX Settembre è in programma “La Stanza Reposted”, la nuova evoluzione artistica del compositore, pianista e fisarmonicista Ruggiero Mascellino.

La copertina de “La stanza reposted” di Ruggiero Mascellino

Partendo dal fortunato lavoro “La Stanza” – progetto strumentale del 2014 con sonorità tra neoclassica, new age e jazz – l’artista palermitano propone un viaggio musicale e visivo che riorganizza le memorie e le suggestioni del passato in una veste dinamica, moderna e fortemente d’impatto. “La Stanza Reposted” mantiene la matrice acustica del pianoforte, ma la apre a un suono più dinamico e moderno vicino alla fusion. Sul palco l’intimità del pianoforte (suonato dallo stesso Mascellino) e della fisarmonica (Francesco Farinella) abbandona la dimensione solistica per fondersi con l’energia di una band composta da Manfredi Tumminello (chitarre), Marco Spinella (basso), Gabriele Palumbo (batteria) e Duilio Virzì (percussioni). Le composizioni originali, ricche di evocative atmosfere e citazioni rock d’ispirazione Anni 80 (dai Genesis ai Pink Floyd), vengono completamente rivisitate in una chiave pop-fusion dove la tradizione acustica dialoga con le nuove sonorità contemporanee.

Ruggiero Mascellino

Ruggiero Mascellino è docente di fisarmonica e tastiere elettroniche al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Ha collaborato con il Teatro Libero di Palermo, come compositore ed esecutore in scena per sette opere teatrali, ed è stato solista al Teatro Massimo di Palermo. Ha suonato la fisarmonica per la colonna sonora del film “Baarìa” composta da Ennio Morricone e per le serie “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano”, oltre ad aver composto per lo spot “Sicilia 365 giorni all’anno”. Ha collaborato, tra gli altri, con Franco Battiato, Sting, Nicola Piovani, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato e Tosca.

Informazioni

Ingresso: € 15, ridotto duo € 25 (€ 12,50 a persona). Biglietteria Teatro Agricantus: via XX Settembre 80 Palermo, tel. 091.309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11-13.30 e 17-20.

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Ruggiero Mascellino

Prezzo: 15.00

Info:

Nel teatro di via XX Settembre a Palermo, mercoledì 25 novembre il compositore e pianista palermitano proporrà l’evoluzione artistica del fortunato album “La Stanza” del 2014 che in questa nuova versione adotta un suono più dinamico, moderno e fortemente d’impatto. Con lui sul palco il fisarmonicista Francesco Farinella, il chitarrista Manfredi Tumminello, il bassista Marco Spinella, il batterista Gabriele Palumbo il percussionista Duilio Virzì

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/198316

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