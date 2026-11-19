Vulnerabilità strutturale nella stabilità dell’imbarcazione, condizioni meteo proibitive, assenza di istruzioni specifiche per affrontare tempeste di portata elevata, informazioni nautiche insufficienti: sono alcune delle cause che il 19 agosto di due anni fa avrebbero provocato l’affondamento del veliero Bayesian, inabissatosi davanti a Porticello (Palermo), e la morte di 7 persone tra le quali il magnate inglese Mike Lynch, proprietario dell’imbarcazione. Lo scrive nel rapporto conclusivo sull’incidente l’organizzazione governativa inglese Marine Accident Investigation Branch, che già a maggio aveva presentato una prima relazione sul caso.

Gli inglesi dunque arrivano a conclusioni diverse da quelle della Procura di Termini Imerese e, secondo indiscrezioni, dei suoi consulenti che attribuiscono la responsabilità dell’affondamento della nave al comandante e a due membri dell’equipaggio indagati per naufragio e omicidio colposo plurimo. L’inchiesta penale non è ancora conclusa. Il Marine Accident Investigation Branch è l’organismo investigativo britannico che si occupa di accertare le cause degli incidenti marittimi di navi battenti bandiera britannica, fa capo al Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito e indaga sulle cause dei naufragi di imbarcazioni inglesi per individuare eventuali problemi tecnici, operativi o normativi.

Ecco quello che stabilisce il rapporto dell’ente governativo inglese

Secondo la relazione, il Bayesian aveva una vulnerabilità che non era stata individuata negli studi di stabilità sulla base dei quali era stato approvato lo Stability Information Booklet, il libretto tecnico che descrive i limiti di stabilità dell’imbarcazione e fornisce all’equipaggio le indicazioni necessarie per operare in sicurezza. In particolare, non era stato valutato il rischio che lo yacht, in assenza di vele issate e con la deriva sollevata, potesse essere abbattuto da raffiche di vento particolarmente violente. Una vulnerabilità di cui l’equipaggio non era quindi consapevole. Le raffiche che investirono il veliero sarebbero state quasi certamente sufficienti a far superare all’imbarcazione il limite di stabilità, impedendole di raddrizzarsi. Il MAIB rileva inoltre che il libretto conteneva indicazioni troppo generiche sulle precauzioni da adottare per prepararsi a una tempesta all’ancora.

Secondo gli investigatori, l’allagamento degli spazi interni non avrebbe contribuito in modo significativo al ribaltamento, ma sarebbe avvenuto dopo che lo yacht si era adagiato su un fianco, senza più riuscire a raddrizzarsi. L’inchiesta evidenzia anche carenze nelle informazioni meteorologiche disponibili all’equipaggio. Le previsioni per la zona di Porticello annunciavano temporali, ma non segnalavano adeguatamente il rischio di raffiche di eccezionale violenza. Anche i manuali nautici dell’Ufficio idrografico britannico (UKHO) fornivano indicazioni insufficienti sui pericoli dei downburst, violente correnti d’aria discendenti associate ai temporali. Lacune sono state individuate anche nella formazione prevista all’epoca per i comandanti di grandi yacht: i programmi britannici non richiedevano una conoscenza specifica dei fattori che possono provocare fenomeni estremi. Carenze che, secondo il MAIB, hanno limitato la capacità dell’equipaggio di interpretare i segnali meteorologici e valutare tempestivamente il pericolo.

Le fasi del naufragio

Lo studio commissionato dal Maib (Marine accident investigation branch), ha provato a ricostruire tutto ciò che accadde sul Bayesian durante la tempesta che lo ha investito. Secondo la ricostruzione inglese, l’ultimo ospite era andato a dormire 30 minuti dopo la mezzanotte. Il temporale cominciava ad avvicinarsi allo yacht e alle 3 Matthew Griffiths, che da qualche ora aveva iniziato il turno di guardia, nota lampi e nubi. Il Bayesian era all’ancora con la deriva sollevata, e il comandante James Cutfield stava dormendo: aveva ordinato all’equipaggio di svegliarlo se il vento avesse superato i 20 nodi o se l’ancora avesse iniziato a trascinare. Alle 3,44 Griffiths filma il temporale, pubblicando i video sulle proprie storie Instagram (poi fatte sparire poche ore dopo la tragedia). Dopo aver ripreso nubi e lampi – secondo lo studio – chiude tre portelli a prua e le finestre del pozzetto.

Dieci minuti dopo, lo studio registra che il vento sale a 30 nodi. Il Bayesian e il veliero vicino, il Sir Robert Baden Powell, cominciano a trascinare le ancore. Lo yacht a quel punto si sarebbe inclinato a dritta tra i 10 e i 20 gradi. Solo verso le 4 Griffiths sveglia Cutfield. Anche il capo macchinista Tim Parker Eaton si sarebbe alzato, andando ad attivare le pompe del timone e delle eliche e preparando la barca alle manovre. Il primo ufficiale sveglia l’equipaggio e ordina al nostromo e a un marinaio di mettere in sicurezza tutti gli oggetti che potevano cadere, mentre Cutfield si preparava a orientare il Bayesian controvento.

Alle 4,06 una raffica, stimata dallo studio inglese di circa 70 nodi, investe il Bayesian: per lo studio è quella che fa ribaltare l’imbarcazione. Il tendalino del flybridge si squarcia e il veliero si sarebbe abbattuto a dritta di oltre 90 gradi in meno di 15 secondi. Da quel momento sarebbero iniziate le scene di terrore. L’imbarcazione sarebbe rimasta al buio con le sole luci d’emergenza. Cutfield e alcuni membri dell’equipaggio rimangono feriti, mentre Griffiths vola in mare. Pochi istanti dopo però riuscirà a risalire sullo yacht.

L’acqua inizia a invadere gli interni. Due persone dell’equipaggio raggiungono il salone arrampicandosi lungo le pareti. Alle 4.12 il ventò cala e Tim Parker Eaton lancia l’allarme con i segnalatori rossi. Il primo ufficiale libera la zattera di prua a sinistra, mentre fallisce il tentativo di sganciare quella di poppa. Alle 4.24 la zattera è gonfia e i superstiti riescono a salire: il Bayesian sarebbe affondato 18 minuti dopo essersi rovesciato.

Sul Sir Robert Baden Powell, il comandante Karsten Börner vede i razzi lanciati dai superstiti e manda il tender a recuperarli. Anche la sua barca aveva trascinato l’ancora di circa 350 metri, ma era riuscito a tenere testa alla tempesta usando il motore.

Le autopsie confermano che le sette vittime morirono annegate. Gli esami sui corpi hanno rilevato alcol nel sangue di tutti: 57 mg/dL per Judy Bloomer, 81 per Jonathan Bloomer, 28 per Hannah Lynch, 46 per Mike Lynch, 67 per Chris Morvillo, 56 per Neda Morvillo e 15 per Recaldo Thomas. Il rapporto della Maib, però, mette le mani avanti, spiegando che i risultati potrebbero risentire della produzione di alcol dopo la morte. Tutti invece risultarono negativi ai test sulle droghe. Per lo studio i livelli rilevati non avrebbero influito sull’esito della tragedia.