Aula troppo affollata e il processo per il peschereccio “Nuova Iside” affondato al largo di San Vito Lo capo subito rinviato al 16 novembre. Lo ha deciso il presidente della IV sezione penale Bruno Fasciana, dinanzi al quale stamattina si sarebbe dovuto celebrare la prima udienza per il caso del “Nuova Iside”, il peschereccio di Terrasini affondato la notte del 12 maggio 2020 al largo di San Vito Lo Capo, dopo una presunta collisione con la petroliera Vulcanello. A perdere la vita i 3 membri dell’equipaggio del Nuova Iside, i pescatori Giuseppe, Matteo e Vito Lo Iacono.

Il presidente Fasciana, di fronte all’evidente rischio di assembramento e in rispetto alle normative anticovid, non ha potuto fare altro che rinviare ad altra data, il16 novembre in un’aula più capiente, quale quella della Corte di assise di appello.

