Indagini della polizia municipale

Salgono a due i morti nella tragedia di Corso dei Mille a Palermo. Dopo 24 ore è morto anche il cugino di Gianluca Montesano, Djlan Greco di 26 anni.

L’incidente si è verificato intorno alle 22.40, all’altezza di via Sant’Alberto degli Abati. A scontrarsi la Mercedes Classe A guidata dal 31enne S.N. e lo scooter a bordo del quale c’erano Greco e sul sellino posteriore il cugino più grande.

Un impatto violentissimo dopo il quale il mezzo a due ruote, un Piaggio Liberty, si è ridotto a un groviglio di ferro e plastica.

Il primo a morire è stato proprio Montesano, il cui cuore avrebbe smesso di battere durante la corsa verso l’ospedale Buccheri La Ferla. Il 26enne invece è stato portato al Civico dov’è entrato in codice rosso. Il giovane sarebbe arrivato al pronto soccorso già incosciente. Dopo essere stato intubato è stato sottoposto a una Tac che evidenziato un delicato trauma cranico.

Nonostante i tentativi dei medici di strapparlo al suo destino, Greco è deceduto poco prima di pranzo su un letto del reparto di Rianimazione. La comunicazione è subito arrivata al comando della polizia municipale che sta proseguendo con le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dei conducenti di entrambi i mezzi. Al momento dei rilievi i mezzi erano stati già spostati.

Come da prassi sono stati disposti accertamenti in relazione all’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per verificare lo stato psicofisico dell’automobilista e Greco al momento dell’impatto. In attesa dei risultati il 31enne, come atto dovuto, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. La sua Mercedes Classe A è stata sequestrata la notte dell’incidente per effettuare ulteriori indagini.

Come il cugino, anche Greco coltivava la passione per la musica che aveva trasformato in un modo per arrotondare facendo il pr per alcuni festival. Dopo il diploma all’istituto Alberghiero si era dato da fare con vari lavoretti. Per ultimo quello di cameriere, come faceva durante la stagione estiva in corso in un ristorante che si trova nella località balneare di San Vito Lo Capo.