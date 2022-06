Le parole del portavoce di Sicilia Vera

“Se non raggiunge 5% a Palermo si ritira? Estenda regola a Messina”: il portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera sfida apertamente il leader della Nuova DC Totò Cuffaro in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. L’ex Iena, passata alla corte di Cateno De Luca, si è lanciato nella battaglia politica del capoluogo peloritano a sostegno del candidato sindaco Federico Basile.

La sfida di La Vardera a Cuffaro

La Vardera parte nella sua invettiva citando proprio le parole dell’ex presidente della Regione. “Cuffaro stamattina ha detto: se non supereremo il 5% a Palermo mi ritiro dalla politica. Chiedo a Cuffaro che allarghi questa regola anche alla città di Messina. Se la lista “Mai più baracche” prendesse un voto in più delle lista di Cuffaro sarebbe un grande schiaffo alla vecchia politica”.

Una compagine che lo stesso portavoce di Cateno De Luca sostiene da capolista. “Da diverse settimane abbiamo ascoltato i cittadini che vivono nelle zone del risanamento. Con me i candidati della lista “Mai più baracche”, che ricordiamolo non sono politici di professione, anzi dalla politica sono stati usati con effimere e strumentali promesse. Loro hanno vissuto sulla loro pelle cosa significa vivere in baracca”.

E proprio sulle baracche di Messina, La Vardera ricorda un episodio che coinvolge lo stesso Cuffaro. “La nostra è gente comune che ha deciso di metterci la faccia e lanciare un segnale alla politica blasonata. Quella borghese che si è inorridita nel vederli candidati. Dall’alto della loro saccenza hanno detto: non hanno il curriculum giusto. Uno di loro ha ricevuto nella sua baracca, anni fa proprio la visita dell’allora presidente della regione, Cuffaro che in quel di fondo Fucile ha fatto la solita passerella. I cittadini di Messina con il voto dimostreranno da che parte stanno”.

Cosa aveva dichiarato Totò Cuffaro

Parole che seguono alla promesse, lanciata questa mattina, dal leader della Nuova Dc Totò Cuffaro, a proposito delle elezioni amministrative di Palermo previste per il 12 giugno. “Tocca agli elettori esprimersi e decidere se vogliono il cambiamento. Se la DC a Palermo non raggiungerà il 5% e il progetto che sto portando avanti verrà bocciato, chiuderò con la politica. Se invece i palermitani ritengono che io possa essere ancora utile alla politica ci aiutino a far crescere la DC”.