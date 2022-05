La Sicilia torna ad essere laboratorio politico nazionale. Anzi non ha mai cessato di esserlo ma adesso torna ad assumere palesemente questo ruolo.

La paura di perdere e i ‘pozzi avvelenati’

Fra civismo che spopola, Movimento 5 stelle che perde pezzi, primarie di coalizione giallorosse, centrodestra diviso e strumentalizzazioni del fronte antimafia, la stagione sembra essere di nuovo quella che portò alla prima elezione diretta di Leoluca Orlando a sindaco di Palermo solo che adesso orlando non c’è più, almeno come candidato.

La famigerata e vituperata frase ‘il sospetto è l’anticamera della verità’ torna ad essere il mantra di una sinistra che sente puzza di sconfitta e avvelena i pozzi con la questione antimafia pronta a dire di aver perso non contro un avversario politico ma contro l’elettorato di Cosa Nostra.

A sinistra, però, non c’è solo la battaglia per Palermo e per Messina dove, fra l’altro, sta per sbarcare Enrico Letta che a Palermo è già venuto.

Le Iene si ricongiungono in casa di De Luca?

Proprio Messina rischia di essere il fulcro del terzo polo. Non quello centrista che proprio non riesce a decollare ma quello dei movimenti civici. L’ex iena Dino Giarrusso che è uscito dal Movimento 5 stelle sbattendo la porta e annunciando la nascita di un suo movimento, potrebbe andare a ricongiungersi con un’altra ex Iena, Ismaele Lavardera, in casa di Cateno de Luca e Sicilia Vera. Trattative in corso ma nessuno conferma. E il movimento del già candidato presidente della regione continua ad essere una tentazione per i dissidenti di centrodestra.

Laboratorio politico primarie

Ma anche a sinistra il laboratorio è aperto. Le primarie di coalizione giallorosse che si terranno a luglio sono un banco di prova. Se funzioneranno potranno essere replicate in tutta Italia. Ma il se è abbastanza ampio.

Spaccatura a destra

Infine a destra resta la questione Meloni che il 1 giugno sarà a Palermo e dalle sue parole si aspetta di capire quanto è ancora profonda la spaccatura fra lei e Musumeci da un lato e il resto della coalizione