Lavorare e allenarsi con determinazione per arrivare in alto. E’ l’esempio che ci dà Alice Grassi, velista del circolo canottieri Roggero di Lauria, fresca vincitrice della Coppa Italia master 2019 nell’ambito del campionato italiano Laser master di Cagliari.

L’atleta, prima assoluta del ranking nazionale, al campionato Laser master ha conquistato il bronzo assoluto femminile e il bronzo apprendist, classificandosi settima assoluta.

In gara anche Davide Grassi tra i gran master. Per lui medaglia d’argento.

“Congratulazioni ad Alice Grassi e Davide Grassi per il risultato – afferma il presidente del circolo Lauria Giorgio Matracia -. E’ stata una stagione importante. Continuiamo a raccogliere i frutti di un impegno che vede coinvolti quotidianamente atleti, allenatori e deputati del circolo”