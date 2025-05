I carabinieri della stazione di Sciara, con i militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Termini Imerese hanno arrestato un palermitano, 31enne, accusato di tentata truffa aggravata, in concorso, ai danni di un’anziana.

La vittima, di Sciara, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che dicendo di essere un maresciallo dei carabinieri ha convinto la donna a consegnare ad un suo complice tutto il denaro che la stessa teneva in casa. Soldi che servivano per pagare la cauzione per il figlio che, che rischiava l’arresto per aver causato un grave incidente stradale.

È stata la vicina di casa della vittima, anch’ella 80enne. La donna, insospettita dalla visita di uno sconosciuto davanti alla porta dell’abitazione della malcapitata, ha sventato i piani del finto carabiniere mettendolo in fuga e chiamando il 112. I militari sono riusciti a bloccare il truffatore che è stato riconosciuto dalla vittima.