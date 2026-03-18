La XV stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue domenica 22 marzo, alle 19, all’Auditorium Maria SS. Consolatrice degli Afflitti di Palermo, nel quartiere Pallavicino, con “L’ammalato immaginario. Tre intermezzi buffi di Leonardo Vinci”, uno spettacolo che propone un raffinato esempio di opera buffa del Settecento, in cui musica e teatro si intrecciano con leggerezza e ironia. In scena Debora Troia (soprano) e Graziano D’Urso (baritono), con la regia di Enzo Firullo, le scene e i costumi di Stefania Federico e l’esecuzione musicale affidata ai Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana, diretti al clavicembalo da Luca Ambrosio.





Gli intermezzi di Leonardo Vinci, nati come momenti comici all’interno dell’opera seria, raccontano la figura del malato immaginario: un personaggio esagerato e universale, capace ancora oggi di riflettere, con sorriso e intelligenza, le piccole ossessioni dell’uomo contemporaneo. Lo spettacolo restituisce al pubblico il fascino di un repertorio che unisce raffinatezza musicale e comicità teatrale, dando vita a un’esperienza coinvolgente e accessibile, capace di parlare a pubblici diversi.





Questo appuntamento si inserisce in una scelta precisa dell’associazione, che da anni lavora per portare la musica anche fuori dai circuiti più tradizionali. “Scegliere quartieri come Pallavicino significa riconoscere che la cultura non deve restare concentrata nei luoghi abituali, ma può e deve trovare spazio anche nella quotidianità delle periferie. È così che si costruiscono nuove abitudini culturali e nuove occasioni di incontro per la comunità”, spiega Cinzia Guarino, presidente dell’associazione MusicaMente.

Il concerto del 22 marzo diventa così non solo un evento artistico, ma anche un gesto concreto che contribuisce a rendere la musica una presenza viva e accessibile, capace di abitare i luoghi e le persone.

Luogo: Auditorium Maria SS. Consolatrice degli Afflitti

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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