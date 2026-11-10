Due grandi protagonisti del barocco europeo, Georg Friedrich Händel e Georg Philipp Telemann, rivivono attraverso l’Accademia del Ricercare nel concerto “Splendori della triosonata”, in programma domenica 15 novembre, alle 19, all’oratorio di Santa Cita a Palermo, nell’ambito della stagione concertistica dell’associazione Musicamente. L’Accademia del Ricercare vede insieme Lorenzo Cavasanti al flauto, Yayoi Masuda al violino, Lorenzo Fantinuoli al violoncello, Laura La Vecchia alla tiorba e Claudia Ferrero al clavicembalo.





Un appuntamento dedicato a una delle forme più affascinanti della musica strumentale tra Sei e Settecento: la triosonata, autentico laboratorio di invenzione melodica, virtuosismo e dialogo musicale. Nata dall’incontro tra due voci solistiche e il basso continuo, la triosonata divenne uno dei generi più rappresentativi del barocco europeo. Per i compositori dell’epoca, cimentarsi in questa forma significava dimostrare una piena padronanza della scrittura contrappuntistica e una particolare sensibilità nel costruire architetture sonore di grande equilibrio ed espressività.





Il programma accosta le opere di Georg Philipp Telemann e Georg Friedrich Händel, due compositori legati da una lunga amicizia e da una curiosa passione comune per la botanica. Una sensibilità per la varietà delle forme e dei colori che sembra riflettersi nella loro musica, capace di alternare slanci virtuosistici, eleganza melodica e intensa espressività. Di Telemann saranno eseguite le Triosonate in re minore TWV 42:d10 e in la minore TWV 42:a4, insieme alla Sonata n. 2 in re maggiore TWV 41:D1, pagine in cui il gusto per la danza si intreccia con una scrittura strumentale brillante e ricca di sfumature. Di Händel, invece, la Triosonata in fa maggiore op. 2 n. 4 HWV 389 e la Sonata per flauto dolce in do maggiore op. 1 n. 7 HWV 365, testimonianze della straordinaria capacità del compositore di coniugare cantabilità, energia ritmica e invenzione musicale.

L’Accademia del Ricercare, formazione di riferimento nel panorama della musica antica, con oltre mille concerti all’attivo, partecipazioni a prestigiosi festival internazionali e venti incisioni discografiche pubblicate da importanti etichette specializzate e si distingue per un percorso artistico dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale europeo, attraverso un’attenta ricerca sulle prassi esecutive storiche.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Accademia del Ricercare

Prezzo: 0.00

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