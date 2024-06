L’allarme ha fatto arrivare i carabinieri

Ladri in azione nel centro studi Agorà a Palermo. È stata danneggiata la saracinesca della struttura in via Domenico Bazzano, nella zona di Romagnolo. Qualcuno ha passato al setaccio le stanze e i locali sono stati messi a soqquadro. Da una prima ricognizione pare che nulla sia stato portato. L’allarme ha fatto arrivare i carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire all’autore del danneggiamento.

Un episodio simile si è verificato, alcuni mesi fa, negli uffici della Cisl Palermo Trapani di via Villa Heloise. Anche in questo caso il raid è avvenuto. Chi è entrato in azione è riuscito ad accedere forzando la porta d’ingresso. I malviventi hanno rovistato in tutte le stanze dell’ufficio del sindacato, ma non avrebbero trovato nulla da portare via: i locali, però, sono stati trovati completamente a soqquadro.

Casseforti nel mirino dei ladri, colpi in corso dei Mille e in via Villagrazia

Pochi giorni fa due furti a Palermo ai danni di due casseforti. La prima quella del Conad in corso dei Mille, la seconda in una comunità terapeutica. I ladri si sono aperti un varco nella saracinesca, poi si sono diretti verso la cassaforte e con un flex sono riusciti ad aprirla, scappando subito dopo con i soldi dell’incasso, circa 5 mila euro. Il colpo è riuscito nonostante l’allarme fosse collegato alla sala operativa dei vigilanti.

E’ scattato l’allarme, ma si sono allontanati. I metronotte non hanno notato nulla di strano e sono andati via. Poi i ladri sono tornato e sono riusciti a ripulire la cassaforte. Un altro furto è stato messo a segno in una comunità terapeutica che si trova in via Villagrazia a Palermo. Anche in questo caso, i ladri hanno preso di mira la cassaforte. Sono riusciti a darsi alla fuga, indisturbati, con circa mille e cinquecento euro. Non ci sarebbero in questo caso segni di effrazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.