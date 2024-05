I carabinieri della Stazione di Calatafimi hanno denunciato, per furto aggravato di energia elettrica, 5 persone facenti parte di altrettanti nuclei familiari. Nell’ambito di un mirato servizio, eseguito con il supporto di personale specializzato in forniture di energia, sarebbe emerso che ben 5 contatori di private abitazioni, dei 12 controllati in quel centro, erano allacciati abusivamente alla rete elettrica nazionale.

I furti a Mazara

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato di energia elettrica, 4 donne. Nell’ambito di un mirato servizio, eseguito con il supporto di personale specializzato in forniture di energia, sarebbe emerso che 3 contatori di private abitazioni dei 10 controllati nel quartiere “Mazara 2” erano allacciati abusivamente alla rete elettrica nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli intestatari di ulteriori 2 contatori allacciati abusivamente.

12 denunce a Palermo

I carabinieri hanno denunciato 12 persone per furto di energia elettrica a Palermo. I controlli sono scattati insieme al personale Enel. I militari della stazione di Brancaccio hanno denunciato 4 uomini, residenti in via Padre Annibale di Francia, dove sono stati trovati allacci abusivi alla rete elettrica. Sempre a Palermo, in via Bennici, i militari della stazione Scalo hanno accertato che 8 abitazioni erano totalmente prive di contratti di fornitura elettrica.

Un arresto a Santa Flavia

In provincia, a Santa Flavia, i carabinieri hanno controllato numerosi esercizi pubblici, scoprendo che un commerciante avrebbe collegato con un allaccio abusivo il suo negozio di generi alimentari alla rete elettrica. Per lui sono scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese. Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato, con una pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione.

In manette a Palermo

I carabinieri non lo hanno trovato durante i controlli degli arrestati ai domiciliari. L’uomo di 64 anni era fuori senza avere dato comunicazione. Nel corso dei controlli dei militari hanno trovato un allaccio abusivo alla corrente elettrica che riforniva l’abitazione, nella zona dei cantieri navali a Palermo.