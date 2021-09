Intervento dei poliziotti delle volanti

La polizia di Stato ha arrestato due giovani palermitani di 25 anni e di 19 anni sorpresi in pieno giorno a rubare la marmitta da una Peugeot 206 in via Li Muli a Palermo.

Un uomo ha assistito al furto e ha chiamato i poliziotti. Non appena si sono visti scoperti i due giovani sono fuggiti a bordo di una Mercedes. Ne è nato un inseguimento finito in via Cesare Lanza.

Primo lo scontro un’auto una Nissan Qashqai guidata da una donna e poi contro un’auto parcheggiata. La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

I due giovani sono stati bloccati e hanno cercato di aggredire i poliziotti. Nel corso della perquisizione nell’auto sono state trovate due marmitte. Oltre a quella rubata in via Li Muli, poco prima i due giovani ne avevano portata via una da una Fiat Punto posteggiata in via Michele Titone.