I ladri sono entrati per la seconda volta nel deposito Amat di via Roccazzo a Palermo. Questa volta hanno portato via il materiale edile e di officina della ditta esterna che sta installando le colonnine di ricarica per i nuovi bus elettrici.

Il furto è avvenuto di notte fa sapere il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta, che da ieri notte ha istituito “un servizio di ronda in attesa dell’installazione di telecamere intelligenti”. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri. Alcuni giorni fa sono stati portati via 200 metri di cavi di rame.