I ladri dei motorini di acqua colpiscono anche al sito archeologico di Monte Jato, tra San Cipirello e San Giuseppe Jato. Qualcuno nella notte ha rubato l’impianto idraulico che serve il complesso per distribuire l’acqua potabile. I gestori dell’area, non appena si sono accorti del furto, hanno presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti. L’area archeologica è sprovvista di impianto di videosorveglianza. Nel corso del sopralluogo i militari dell’Arma si sono accorti che non risultava alcun segno di effrazione all’interno della struttura.

Gli interventi per le reti idriche della zona della Jato

Oltre 11,3 milioni di euro per l’ammodernamento delle reti di distribuzione di acqua del comprensorio irriguo Jato. Il Consorzio di bonifica 1 di Trapani della Regione Siciliana ha pubblicato, infatti, un bando per appaltare i lavori per il miglioramento dell’infrastruttura dell’area occidentale della provincia di Palermo che perde fino al 70% delle risorse idriche. Un’opera importante che sarà al servizio dell’agricoltura del comprensorio tra Partinico e la costa tra Trappeto e Balestrate.

I lavori

L’intervento, finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato progettato dal Consorzio di bonifica 2 di Palermo (gestore degli impianti) con il coordinamento del dipartimento regionale dell’Agricoltura. I lavori riguarderanno il “primo lotto sollevato” che ha una una superficie di circa 1.880 ettari (all’interno dei quali ricade il centro abitato di Partinico) ed è servito da un impianto realizzato dall’Esa negli anni Sessanta. La rete è obsoleta e in precario stato di conservazione, con pericolose tubazioni in cemento – amianto che hanno largamente superato i limiti di vita per opere di questo tipo. Nello specifico, si amplierà il volume della vasca di carico, si sostituiranno le condotte con moderne tubazioni plastiche, saranno attivati sistemi automatizzati di consegna e telecontrollo dei volumi irrigui alle utenze. La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante al link http://www.cobon1tp.it/cobon1tp.