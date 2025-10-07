Ancora due colpi della banda delle spaccate a Palermo. Il colpo al ristorante giapponese “Hanami Sushi” che si trova in via Aspromonte.

I ladri hanno agito nella notte: hanno sfondato una vetrata del locale, poi l’hanno passato al setaccio. I malviventi sono riusciti a impossessarsi del registratore di cassa che conteneva soldi in contanti, poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i malviventi.

Colpo anche in un’attività commerciale del centro città. In questo caso è stata presa di mira un’edicola che si trova in via Principe di Villafranca, all’angolo con via Caltanissetta. Il furto è avvenuto in pieno giorno.

I ladri sono infatti fuggiti con il registratore di cassa che conteneva cinquecento euro. In base a una prima ricostruzione, uno dei due sarebbe riuscito a distrarre il dipendente, dando così la possibilità al complice di mettere a segno il furto. Sono in corso le indagini.