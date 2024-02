Parziale ridistribuzione delle deleghe. Sorride la Lega

Carolina Varchi esce definitivamente di scena. Come preannunciato in precedenza, si concretizza la staffetta in casa Fratelli d’Italia. La parlamentare nazionale lascia l’incarico di vicesindaco a Giampiero Cannella, attualmente assessore alla Cultura. Le deleghe della parlamentare nazionale vanno invece a Brigida Alaimo, gelese classe 1979 e prima dei non eletti all’Ars fra i meloninani. L’avvocato si occuperà di Bilancio, Tributi, Beni Confiscati, dei Rapporti con l’Avvocatura e del Controllo Analogo delle Società Partecipate. Argomento molto caldo in queste ore di dialettica interna fra il management delle aziende Rap ed Amat e i propri sindacati.

“Sono onorato ed orgoglioso di poter essere ancora di più d’aiuto all’azione amministrativa del sindaco nella guida di questa città – ha dichiarato ai nostri microfoni Giampiero Cannella -. Faccio gli auguri di buon lavoro a Brigida Alaimo, persona qualificata a cui auguro un proficuo lavoro nel solco di quanto fatto da Carolina Varchi”. L’esponente di Fratelli d’Italia manterrà la delega alla Cultura. “Sicuramente aumenta l’impegno per me, visto che già la Cultura presenta impegni importanti quest’anno. Siamo nell’anno del 400° Festino di Santa Rosalia e del 500° anniversario di San Benedetto il Moro. Due appuntamenti importanti al netto di una normale amministrativa molto impegnativa visto che c’è la necessità di rilanciare un settore per troppo tempo abbandonato e rimasto in sofferenza”.

Ad Anello la delega ai Rapporti Funzionali con il Consiglio

Un assestamento in Giunta che non riguarderà solo i volti dell’esecutivo, ma anche le deleghe. Cannella lascerà infatti la competenza sui Rapporti con il Consiglio Comunale, la quale passerà nelle mani di Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega entrato in Giunta nel rimpasto avvenuto a novembre. Rimane al momento al sindaco la delega al Patrimonio, ambita da molti partiti ma della quale, almeno in questa fase, Roberto Lagalla non si è ancora privato.

“La nuova ulteriore delega ai rapporti con il Consiglio comunale conferitami dal sindaco Lagalla – sottolinea Alessandro Anello -, è uno stimolo a lavorare sempre di più e meglio al servizio dell’istituzione che rappresento adesso anche in chiave di raccordo fra l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e la giunta che esercita le funzioni di governo. Sarò a disposizione di tutti i colleghi con competenza e spirito di servizio, forte della mia più che ventennale esperienza politica sia da consigliere comunale che da assessore”.

Congelati i movimenti dentro Lavoriamo per Palermo

Tutto congelato invece sul fronte interno di Lavoriamo Per Palermo. Nei giorni scorsi infatti si era parlato di un possibile inserimento in Giunta di Fabrizio Ferrandelli al posto di Antonella Tirrito. Manovra per la quale l’ex candidato a sindaco si è dimesso dai propri incarichi in Azione, gruppo politico facente capo a Carlo Calenda, insieme al consigliere Leonardo Canto. Una scelta maturata a soli due mesi dall’apparentamento civico con la lista del sindaco e dalla nomina dei vertici regionali del gruppo di centro, che ha visto la nomina di Maria Saeli nel ruolo di segretario regionale del partito. Donna vicina politicamente allo stesso Ferrandelli già da diversi anni e che ha seguito l’ex deputato regionale già nel passaggio da +Europa verso Azione. Niente ingresso in Giunta al momento per Ferrandelli, anche se non è da escludere che nei prossimi giorni ci possano essere novità in tal senso.

Le reazioni politiche

Una staffetta sulla quale si è registrata la dichiarazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Rivolgo ancora una volta il mio ringraziamento a Carolina Varchi per il grande impegno dimostrato come vicesindaco e assessore al Bilancio. Sono sicuro che continuerà a dare il suo sostegno a Palermo, pur ricoprendo altri ruoli istituzionali. Sono convinto che il nuovo vicesindaco Giampiero Cannella, al quale rinnovo gli auguri, saprà interpretare il nuovo incarico con la stessa passione e il medesimo spirito di servizio per il bene di Palermo. Tengo infine a dare il benvenuto nella Giunta comunale e a rivolgere gli auguri di buon lavoro all’assessore Brigida”.

Sostegno alla Giunta ribadito anche dal capogruppo meloniano al Comune Giuseppe Milazzo. “Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per il rilancio e il risanamento della nostra città e sono pronto ad affiancare il nuovo assessore nell’esercizio delicatissimo delle deleghe che il Sindaco le ha conferito. Mai mancherà il pieno sostegno del gruppo consiliare di FDI e il contributo propositivo della commissione bilancio che ho l’onore di presiedere”.