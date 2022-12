Incarico dato per un periodo massimo di tre mesi

Avvicendamenti rinviati, almeno per il momento, in casa Amat. Il rinnovamento della governance annunciato qualche settimana fa dal primo cittadino Roberto Lagalla, non si verificherà o, almeno, non adesso. Con determinazione sindacale 142 del 28 dicembre infatti, il primo cittadino ha confermato ad interim l’attuale Consiglio d’Amministrazione della società Partecipata. A ricoprire la carica di presidente sarà quindi Michele Cimino, il quale sarà affiancato nel ruolo dalla consigliera d’amministrazione di lungo corso Alessandro Sinatra (in carica dal 2015) e dall’altro consigliere Alfredo Palmieri, entrato nel ruolo a maggio 2022. I dirigenti torneranno quindi alle proprie mansioni, lasciate il 24 dicembre scorso nelle mani del Collegio Sindacale.

Incarico conferito per un massimo di 90 giorni

Un rinnovo ad “interim” che si potrà estenderà fino all’approvazione del bilancio d’esercizio o comunque per un massimo di novanta giorni. A chiarirlo è lo stesso primo cittadino nella determina sindacale di nomina. “E’ intendimento dello scrivente procedere alla nomina provvisoria di un CdA composto da tre membri. Ciò fino all’approvazione del bilancio d’esercizio e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni dalla data della medesima nomina”. Status quo che quindi si potrà avere potenzialmente fino a fine marzo. Niente avvicendamento alla testa di Amat quindi. Ruolo per il quale alcuni rumors di palazzo vedevano favorito Domenico Macchiarella, già presidente di Amg.