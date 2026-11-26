Al Teatro Agricantus di Palermo è pronta a partire Next Gen Comedy la nuova rassegna dedicata alla nuova generazione di comici mettendo insieme artisti con personalità e stili differenti, accomunati da una comicità diretta, autentica e irriverente che trova nella stand-up comedy, nella satira e nell’improvvisazione le sue principali forme espressive. Quattro imperdibili serate che ci accompagneranno fino a Natale con una comicità che cambia linguaggio, rompe le convenzioni e racconta il presente con ironia, provocazione e uno sguardo fuori dagli schemi. Nuove voci, nuovi linguaggi, nuovi modi di far ridere. Niente filtri, niente schemi, niente battute scontate.

Dal 26 novembre al 20 dicembre sul palco di via XX Settembre prenderanno vita storie personali, contraddizioni sociali, fragilità e paradossi quotidiani, raccontati senza retorica e con la libertà di chi non ha paura di mettersi in gioco. Next Gen Comedy non è soltanto una vetrina di nuovi talenti, ma un progetto che vuole dare spazio a una comicità in evoluzione, capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di avvicinare nuovi pubblici al teatro. Primo appuntamento giovedì 26 novembre alle ore 21 con “Topà. Storia di un ragazzo balbuziente” di Chris Clun, viaggio ironico, irriverente e autobiografico attraverso le esperienze, le disavventure e le contraddizioni della vita dell’artista. Con il suo stile diretto, cinico e senza filtri, Chris Clun racconta la propria infanzia, il rapporto con la famiglia e le esperienze che lo hanno portato a confrontarsi con il mondo, partendo dalla sua Sicilia. Dalle avventure parigine fino agli incontri e alle situazioni paradossali della vita quotidiana. Al centro del racconto c’è un ragazzo balbuziente che, tra difficoltà, insicurezze e voglia di riscatto, trova proprio nelle parole e nella comicità il suo modo di esprimersi e di stare al mondo. Tra stand-up comedy, ricordi personali e osservazioni pungenti sulla società, “Topà” è uno spettacolo che alterna risate e momenti di riflessione, trasformando fragilità, imprevisti e piccoli drammi quotidiani in occasioni di irresistibile comicità.

Next Gen Comedy prosegue il 6 dicembre con Daniele Ciniglio in “Il posto fesso”; il 13 dicembre con Antonio Juliano in “Underdog” e si conclude il 20 dicembre con una serata a due tempi che vedrà sul palco Aurora Muratore e Alessio Lupo.

Informazioni

Ingresso: € 18, ridotto duo € 30. Biglietteria Teatro Agricantus: via XX Settembre 80 Palermo, tel. 091309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11-13.30 e 17-20.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Chris Clun

Prezzo: 18.00

Info: Il teatro diretto da Vito Meccio presenta quattro appuntamenti dedicati ai nuovi linguaggi della comicità: inaugura giovedì 26 novembre Chris Clun con “Topà. Storia di un ragazzo balbuziente”, un monologo ironico, irriverente e autobiografico e si prosegue fino a domenica 20 dicembre con Daniele Ciniglio, Antonio Juliano, Aurora Muratore e Alessio Lupo

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