Tra sacro e profano, risata e pensiero, Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro attendono “L’alba del terzo millennio”. Dalla formidabile penna di Pietro De Silva, un testo capace di alternare leggerezza e profondità in un gioco di battute rapido e dissacrante. Prodotto dall’associazione culturale Abc e diretto da Federico Magnano San Lio, lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco con la direzione artistica di Francesca Ferro. A Catania dal 4 al 29 marzo 2026.

In un piccolo paese si organizza una sacra rappresentazione pasquale che dovrebbe culminare in cima all’altura simbolo del Golgota. Qui, due uomini – appesi alle croci che rappresentano quelle dei ladroni – attendono da ore l’arrivo della processione. L’attesa diventa occasione di confronto, confessione, scontro e complicità.





Attraverso il dialogo incalzante, comico, affettuoso, tra Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro, la drammaturgia di Pietro De Silva si trasforma in una riflessione teatrale sul presente. Identità, progresso, fede, contraddizioni e speranze del nuovo millennio si intrecciano in una narrazione che alterna comicità e sensibilità. La regia di Magnano San Lio enfatizza la tensione emotiva tra i personaggi, costruendo un’atmosfera intensa e coinvolgente, sorretta dalla maestria dei due interpreti.

“L’alba del terzo millennio” si inserisce nella stagione 2025/2026 del Musco, che offre al pubblico catanese un percorso variegato tra classico e contemporaneo, confermando il teatro come luogo privilegiato di confronto culturale e civile.





Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)

Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

Prezzo: 20.00

