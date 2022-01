il fatto

Tragedia sfiorata pochi minuti fa a Isola delle Femmine, comune a pochi chilometri da Palermo. Un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è precipitato in strada, invadendo la carreggiata. Una macchina è stata sfiorata dal crollo del lampione, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Strada transennata dai vigili urbani

Il fatto è accaduto in via Palermo a Isola. Fortunatamente al momento del crollo sulla via non c’era traffico di auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha messo in sicurezza l’area.

Pali dell’illuminazione esposti alla salsedine

Si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco per la rimozione del palo e l’intervento della ditta che ha in gestione l’impianto che dovrà verificare le condizioni degli altri pali che si trovano nel lungomare e che sono esposti da anni alla salsedine.

Anche a Catania

Un mese fa un episodio simile anche a Catania: un palo della illuminazione pubblica è caduto nei pressi di piazza Abramo Lincoln del capoluogo etneo.

Nella caduta, il palo, ha coinvolto tre autovetture tra quelle parcheggiate nelle vicinanze e quelle che stavano transitando in quel momento. È intervenuto anche personale della polizia locale e dell’Ufficio di Pubblica incolumità e Manutenzione stradale del Comune di Catania per verificare anche le condizioni degli altri pali dell’illuminazione stradale e programmare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.