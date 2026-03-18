Lanci di pietre e bottiglie contro le squadre antincendio e le forze di polizia si sono susseguiti durante tutto il pomeriggio. A controllare dall’alto le scorribande di giovani e meno giovani l’elicottero che ha sorvolato i quartieri dove sono state appiccate le cataste di legna.

Lanci di pietre e bottiglie nella zona dell’ospedale Civico in via Carmelo Lazzaro. Guerriglia e fumogeni anche in via Imera, in via Cimbali e in piazza Sant’Anna al Capo, al Borgo Vecchio e in via Guglielmo il Buono dove già ieri si erano registrati tafferugli con la polizia. In alcuni casi sono stati dati alle fiamme anche i cassonetti della spazzatura.

In piazza Magione la vampa è stata allestita nei pressi di una palma molto alta che è andata a fuoco. Nonostante la presenza massiccia delle forze dell’ordine a presidiare le vampe gli scontri si sono ripetuti. Sono stati presi di mira gli operai della Rap e i vigili del fuoco.