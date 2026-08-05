Lanci di pietre con l’autobus allo Zen di Palermo. Danneggiato il mezzo della linea Amat 619 in via Bianchini allo Zen. A distruggere il finestrino una baby gang che era appena scesa dal mezzo.
“Avevano fra i 10 e i 12 anni ma con una cattiveria da adulti – dice il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta – Erano mesi che non si registravano aggressioni ai nostri mezzi. Soprattutto allo Zen la questione sembrava definitivamente risolta”.
Alcune pietre lanciate con forza hanno mandato in frantumi uno dei vetri panoramici laterali, nella zona posteriore. Un danno da migliaia di euro ad uno dei mezzi più nuovi della flotta Amat. “Rimetteremo la vigilanza nelle linee più delicate – commenta Mistretta – Non possiamo abbassare il livello di sicurezza dei nostri autisti dell’utenza”.
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